Rosa de outubro dá lugar ao azul de novembro, mas cuidados com o câncer de mama devem ser permanentes

As ações do Outubro Rosa – mês de prevenção e combate ao câncer de mama – se enceraram nesta terça-feira (31) e a partir de amanha todas as unidades de saúde de Campo Grande iniciam as atividades em alusão ao Novembro Azul. Apesar da simbologia do mês remeter a algo passageiro, à atenção no combate ao câncer de mama devem ser permanentes.

Durante todo o mês outubro, as unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande realizaram ações de prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Foram mais de 50 eventos que envolveram médicos, enfermeiros e técnicos, agentes comunitários de saúde, farmacêuticos e administrativos na promoção da saúde da mulher, mas os cuidados devem acontecer durante os outros 11 meses do ano.

Nestes 31 dias, os profissionais das 67 unidades básicas de saúde (UBS) conversaram com mulheres sobre o autoexame, realizaram palestras, ofereceram consultas médicas, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C, exame preventivo (Papanicolau) e atendimento odontológico.

Algumas unidades aproveitaram a parceria com diversos setores da sociedade, como igrejas, associações de moradores, órgãos públicos e empresas privadas para se aproximar das mulheres e falar da importância do autoexame.

As solicitações de mamografias foram agendadas para um dos hospitais conveniados e os exames Papanicolau realizados nas próprias unidades básicas. Estes procedimentos continuam sendo oferecidos obedecendo aos critérios recomendados pelo Ministério da Saúde.

Mulheres com idade entre 24 e 64 anos podem realizar o exame de Papanicolau e para a mamografia de rastreamento (quando não há sinais nem sintomas), de 50 a 69 anos, uma vez a cada dois anos. Estes exames são oferecidos nas unidades básicas de saúde durante todo o ano.

Por isso, as mulheres podem procurar a UBS mais próxima da residência e solicitar os exames em qualquer mês e não somente em outubro, quando as ações são intensificadas para alertar a sociedade sobre os cuidados e prevenção sobre o câncer de mama e de colo de útero.