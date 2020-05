Rio tem mais 1.500 casos e 245 mortes por covid-19 em 24 horas

O estado do Rio de Janeiro registrou mais 1.500 casos confirmados e 245 mortes por covid-19. Com isso, o total chega a 33.589 casos e 3.657 óbitos. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (22) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Há 1.023 óbitos em investigação e 28.120 pacientes se recuperaram da doença.

A capital tem o maior número de contaminados, com 20.161 casos, ou 60% do total no estado. Entre os municípios com maior número de casos, aparecem Niterói (1.982), Nova Iguaçu (1.191), Duque de Caxias (1.177), São Gonçalo (860), São João de Meriti (611), Volta Redonda (546), Itaboraí (531), Belford Roxo (507), Mesquita (412), Angra dos Reis (404), Queimados (384), Magé (378), Campos dos Goytacazes (374), Petrópolis (276), Nilópolis (245), Teresópolis (235) e Cabo Frio (226).

A cidade do Rio de Janeiro também registra o maior número mortes, com 2.520 casos, ou 68,9% do total no estado.

Entre os demais municípios com mais óbitos, estão Duque de Caxias (174), Nova Iguaçu (119), Niterói (88), São Gonçalo (78), Magé (69), Belford Roxo (68), São João de Meriti (62), Itaboraí (46), Mesquita (45), Petrópolis (30), Nilópolis (29), Itaguaí (24), Volta Redonda (20), Angra dos Reis (19), Maricá (19), Teresópolis (19), Macaé (17), Campos dos Goytacazes (16), Barra do Piraí (14), Nova Friburgo (13), Tanguá (12), Cabo Frio (11), Paracambi (11), Rio das Ostras (11) e Queimados (10).

O estado do Rio alterna com o Ceará a segunda posição em número de casos de covid-19 no país, atrás de São Paulo. Por isso, o governador Wilson Witzel prorrogou as medidas de isolamento social até o dia 31 deste mês.