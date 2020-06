Rio tem 105 mil casos de covid-19, 85 mil curados e 9,4 mil mortes

O estado do Rio de Janeiro informou hoje (25) que tem 105.897 casos e 9.450 mortes confirmadas por covid-19 desde o início da pandemia, em março. O balanço mais recente, desta quinta-feira (25), foi atualizado com 2.404 casos e 155 óbitos a mais do que os dados de ontem (24).

O número de pessoas recuperadas da doença também cresceu e chegou a 85.690. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou ainda que há 1.122 mortes em investigação pela possibilidade de terem sido causadas pela covid-19.

As cidades fluminenses com mais casos da doença são o Rio de Janeiro (54.169), Niterói (5.922), São Gonçalo (4.692), Nova Iguaçu (3.150), Duque de Caxias (2.923), Itaboraí (2.364), Angra dos Reis (1.980), Macaé (1.944), Campos dos Goytacazes (1.691), Magé (1.594) e São João de Meriti (1.582).

Quando analisado o número de óbitos, as cidades com mais registros estão todas na região metropolitana. São elas: Rio de Janeiro (6.161), Duque de Caxias (410), São Gonçalo (386), Nova Iguaçu (331), São João de Meriti (186), Niterói (184), Belford Roxo (170), Magé (132), Itaboraí (119) e Mesquita (105).

No interior, Petrópolis (90), Campos dos Goytacazes (82) e Angra dos Reis (76) são as cidades que registram o maior número de vítimas.