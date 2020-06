Rio registra mais 225 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, o estado do Rio registrou 225 mortes pela covid-19. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) divulgado hoje (11) o estado registra, até esta quinta-feira, 75.775 casos confirmados e 7.363 óbitos pelo novo coronavírus. Há ainda 1.168 óbitos em investigação e 273 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 60.005 pacientes se recuperaram da doença.

A capital fluminense continua liderando o número de casos. A cidade do Rio de Janeiro tem confirmados 40.017 casos da covid-19. Em seguida vem Niterói, na região metropolitana, com (4.285); São Gonçalo (2.655); Nova Iguaçu ( 2.443); Duque de Caxias (2.026); Itaboraí (1.632); Macaé (1.434); Angra dos Reis (1.361); Queimados (1.255); São João de Meriti ( 1.210); Campos dos Goytacazes (1.137); Magé (1.136) Volta Redonda (1.061) e Belford Roxo (1.026) estão entre os municípios com maior número de doentes pelo novo coronavírus.

Mortos

Das 7.363 vítimas de covid-19 no estado, o município do Rio de Janeiro tem 4.850 óbitos. Em seguida vem Duque de Caxias (318); Nova Iguaçu (265); São Gonçalo (261); Belford Roxo e São João de Meriti (145). À exceção do Rio, todas são cidades da Baixada Fluminense. Niterói tem 143 mortes. Na sequência vem Magé (112), Itaboraí (104), Mesquita (76) e Petrópolis com 64 óbitos.