Rio inaugura mais um centro de atendimento para cães e gatos

A prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou hoje (27) a unidade de Saúde Médica Veterinária em Paciência, na zona oeste da cidade - (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ABR)

Preocupada com o aumento do abandono de cães e gatos nas ruas, em meio à pandemia de covid-19, e com parte da população sem condições de manter gastos com animais, a prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou (27) a unidade de Saúde Médica Veterinária em Paciência, na zona oeste da cidade. Os animais terão atendimento gratuito na clínica, com serviços de castração, atendimento clínico e cirurgias emergenciais.

O agendamento para as cirurgias do mês deverá ser feito pelo aplicativo Bicho Rio Subem (Subsecretaria de Bem-Estar Animal).

“Esta clínica está um colosso. Tenho certeza de que quem vier aqui vai ser bem atendido", disse o prefeito Marcelo Crivella, ao inaugurar a unidade.

Moradora do bairro, Larissa Rocha, de 42 anos, elogiou a nova unidade e disse acreditar que os animais serão cuidados com carinho e zelo. Dona de seis cães, Larissa foi conhecer a clínica, que considerou um "sonho" muito desejado. “Tenho seis cães, cuido com a maior dedicação, mas não tenho condições de pagar veterinário. A região necessitava disso. Eles são como filhos. Se ficarem doentes, os donos ficam doentes junto. Se morrerem, uma parte da gente vai embora junto.”

Na -feira (29), será inaugurada a unidade de Saúde Médica Veterinária do Flamengo, que é fruto de uma parceria entre a prefeitura e o Instituto Ser Educacional, do Centro Universitário Universus Veritas.

Atendimentos na pandemia

Somente durante a pandemia de covid-19, a Subsecretaria de Bem-Estar Animal fez 3.237 atendimentos clínicos e 400 cirurgias diferenciadas emergenciais em cães e gatos.

Durante a pandemia, o atendimento clínico está sendo feito de -feira a -feira, por ordem de chegada, das 9h às 16h – a triagem começa às 9h. Cada unidade tem uma especialização cirúrgica e, de acordo com a necessidade, a equipe médica faz o encaminhamento para as outras clínicas.

São atendidos gratuitamente cerca de 30 animais por dia. Trinta senhas para a consulta clínica são distribuídaw de a -feira: 15 às 8h e mais 15 às 13h.

O agendamento para castração de animais nas novas unidades será feito por meio do aplicativo Bicho Rio Subem. Para o mês , a marcação será feita a partir do dia 1º, às 10h. Nas demais unidades, a cirurgia é marcada sempre no dia 25 de cada mês, também pelo aplicativo.

A cidade do Rio de Janeiro tem unidades de Saúde Médica Veterinária nos bairros do Flamengo, da Paciência, de Bangu, de Bonsucesso, de Campo Grande, do Engenho de Dentro e de Guaratiba. Todos os serviços oferecidos são gratuitos.

Dúvidas ou informações - (21) 2976-2893, 2088-0097 ou 3402-0380, de a , das 10h às 16h. Todos os serviços são gratuitos.