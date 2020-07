Rio de Janeiro registra 145.121 casos e 12.293 mortes da covid-19

O Rio de Janeiro chegou hoje (21) a 145.121 casos confirmados e 12.293 mortes pela covid-19. Os números foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde e mostram também que há 1.156 óbitos em investigação e que 124.686 pacientes se recuperaram da doença.

A capital tem 67.121 casos confirmados. Niterói, na região metropolitana, registrou 8.227 pacientes. E São Gonçalo, 7.209. Duque de Caxias, com 4.610 casos e Macaé, com 4.505, completam a lista das cinco cidades com mais registros da doença.

O Rio de Janeiro também segue com mais mortes pelo novo coronavírus: 7.796 pacientes. Em seguida estão: São Gonçalo (557), Duque de Caxias (497), Nova Iguaçu (399) e São João de Meriti (278).

A listagem completa pode ser acessada aqui.