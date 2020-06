Rio cede equipamentos para aumentar combate ao coronavírus

Antes, o Rio já havia atendido pedido da prefeitura de Mangaratiba, que recebeu 10 respiradores - ( Rogério Santana/ Governo do Rio)

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, cedeu hoje (13) 44 respiradores, 44 monitores e oito carrinhos de anestesia às prefeituras de Barra do Piraí, Nova Iguaçu, Guapimirim e Seropédica. Os equipamentos vão permitir a abertura de mais 44 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos quatro municípios.

O material ficará cedido enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Foram entregues também equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde.

Crivella disse que, “no ano passado nós compramos 800 respiradores, centenas de monitores e mais de 200 bombas infusoras, além de tomógrafos e mais de 100 carrinhos de anestesia. Esses equipamentos agora estão sendo importantes para a cidade e os municípios ao redor do Rio de Janeiro”, informou.

Antes, o Rio já havia atendido pedido da prefeitura de Mangaratiba, que recebeu 10 respiradores, além de ceder 16 respiradores também ao governo do estado, para o Hospital Pedro Ernesto, hospital-escola da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).