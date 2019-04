Reunião técnica definirá estratégias da 'Campanha de Vacinação contra a Gripe' deste ano

A Campanha de Vacinação tem início no dia 10 de abril e segue até 31 de maio nas 68 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) - Foto: Ilustração

Na próxima sexta-feira (5), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande apresenta aos gerentes de unidades de saúde, enfermeiros supervisores de epidemiologia das regiões urbanas, um enfermeiro e um técnico de enfermagem por unidade de saúde, as estratégias da Campanha de Vacinação Contra a Gripe 2019. A convocação para reunião de apresentação foi publicada no Diogrande desta segunda-feira (1), na página 9.

Os servidores convocados devem comparecer no auditório da RHEMA, na Rua 14 de Julho, número 255, no Centro de Campo Grande, na sexta-feira, dia 5 de abril, às 8h.

Conforme edital de convocação o chamado Dia D da campanha está previsto para acontecer no dia 04 de maio e destaca a necessidade de atingir a meta de 90% para imunizar as pessoas do grupo prioritário.

A reunião de apresentação das estratégias da Campanha vai abordar a quantidade da população em cada grupo e o número de doses disponíveis para a Capital.

Integram o grupo prioritário para receber a dose da vacina os indivíduos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, professores de escolas públicas e privadas, indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

A Campanha de Vacinação tem início no dia 10 de abril e segue até 31 de maio nas 68 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF). A definição quanto a instalação do trailer na Praça Ary Coelho deve ser apresentada nos próximos dias.