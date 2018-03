Reunião no HRPP discute fluxo de pacientes vindos de transferências de outros hospitais da região Sul

O Hospital Regional de Ponta Porã é referência de atendimento da população dos municípios da microrregião Sul - Foto: Leonardo Cremer

A direção do Hospital Regional Dr. José Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã – HRPP), realizou reunião para buscar parcerias com os hospitais da microrregião de Ponta Porã e estabelecer um alinhamento do fluxo de pacientes de transferência vindos de outros municípios. Representantes dos hospitais dos municípios de Antônio João, Amambai, Paranhos e Tacuru participaram do encontro.

“Buscamos organizar e alinhar parcerias para garantir o bem estar dos pacientes vindos de transferência, para que eles não fiquem desamparados quando chegarem à unidade”, afirmou a diretora administrativa do HRPP, Patrícia de Oliveira.

A diretora de Enfermagem, Giulia Brey, explicou que, a partir da reunião, foi possível estabelecer um diálogo com as unidades da microrregião e assim aperfeiçoar o atendimento dos pacientes em transferência intermunicipal. “Muitos pacientes vinham sem documentos, o que dificultava a realização do atendimento. É importante que os pacientes estejam com o cartão do SUS [Sistema Único de Saúde] atualizado e um documento com foto quando vierem transferidos de outras cidades. Ter sempre em mãos o número de um parente próximo também é importante”, destacou.

O enfermeiro do Hospital Municipal de Paranhos, Willian Santana, participou da discussão e destacou que o alinhamento entre hospitais vai diminuir o número de falhas e melhorar o atendimento prestado aos pacientes encaminhados ao Regional.

Representantes da unidade de Antônio João, também estiveram presentes. “Na reunião pudemos sanar nossas dúvidas e assim agilizar os procedimentos de documentação para que as transferências sejam otimizadas”, comentou a assistente social do Hospital Municipal de Antônio João, Elizabeth Ribas.

O Hospital Regional de Ponta Porã é referência de atendimento da população dos municípios da microrregião Sul, que contempla os municípios de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru, que juntos, perfazem uma população de 203.561 habitantes.