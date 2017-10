Renda obtida em leilão domingo em Bonito será revertida ao Hospital de Câncer de Barretos

Hospital atende gratuitamente pessoas com câncer de todo o Brasil - Arquivo

A cidade de Bonito sediará, no próximo domingo (22), a partir das 11h, no Sindicato Rural, o 1º Leilão Direito de Viver de Bonito, cuja renda será destinada ao Hospital de Câncer de Barretos.

Música ao vivo e almoço com churrasco farão parte do evento pelo preço de R$ 20. O leilão de gado está marcado para às 13h. Além do leilão, um bazar também será montado para venda de presentes doados pela comunidade.

O Hospital de Câncer de Barretos atende gratuitamente pessoas com câncer de todo o Brasil, com média de três mil atendimentos por dia, sendo 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 99953-7511 e 99986-4998.