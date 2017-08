Relatório do 1º Quadrimestre da Saúde é aprovado pela Comissão de Saúde

A Audiência Pública para a apresentação do Relatório detalhado do 1º Quadrimestre da Saúde de 2017 aconteceu na última sexta-feira (4/8), na Assembleia Legislativa. A reunião foi conduzida pelo presidente da Comissão de Saúde na Casa de Leis, deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), com a deputada Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente do Parlamento estadual e membro do grupo de trabalho. Estavam presentes o Secretário de Estado de Saúde (SES), Dr. Nelson Barbosa Tavares e a médica Lilian Maksoud, assessora da Comissão de Saúde. Funcionários da pasta de Saúde do Governo do Estado também participaram do evento.

Segundo o relatório apresentado, no 1º Quadrimestre de Saúde foram investidos R$ 293 milhões de recursos próprios, sendo apenas R$ 116 milhões para o pagamento de pessoal e encargos. A despesa corrente foi então de 174 milhões. Houve também o investimento de mais de R$ 1,8 milhão em equipamentos e obras.

O deputado estadual Dr. Paulo Siufi fez um balanço sobre o que foi apresentado na reunião. “O relatório é favorável ao povo de Mato Grosso do Sul, o Governo no Estado, no primeiro quadrimestre de 2017, investiu o que tinha que investir, há um orçamento para o ano e um terço já foi investido, empenhado e liquidado, ou seja, já está pago. Não vemos com bons olhos aqueles que reclamaram no primeiro quadrimestre de falta de investimentos, por isso a prestação de contas é importante com a presença de todos os gestores públicos, que foram convidados e não vieram. A atenção básica não está sendo feita pelos municípios do Estado, e é onde se encontra o cerne do caos da saúde. Nós precisamos melhorar a atenção básica e isso depende dos municípios”, ressaltou.

Os deputados Dr. Paulo Siufi e Mara Caseiro sugeriram que a Comissão de Saúde marque uma reunião com todos os secretários de saúde dos 79 municípios do Estado, e, se possível também com os prefeitos e a Secretaria Estadual de Saúde para que seja debatido amplamente os problemas do interior do Estado e isso faça diminuir a avalanche de pessoas que procuram os grandes centros, como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá.

O Secretário de Estado de Saúde, Dr. Nelson Tavares, elogiou a iniciativa da Comissão de Saúde. “Uma excelente reunião sob a presidência do deputado Dr. Paulo Siufi, com a participação da deputada Mara Caseiro e dezena de servidores da Secretaria de Saúde. O foco principal de nosso trabalho é a regionalização, para conseguir com os recursos que nós temos, maior eficiência na prestação das ações de Saúde. Os deputados presentes se mostraram muito satisfeitos com o resultado realizado pelo Governo do Estado em relação ao Sistema de Saúde em Mato Grosso do Sul. Quando trabalhamos o conjunto de municípios, nas onze regiões do Estado, você evita a superlotação nas grandes regiões. É a essência da política de saúde do Governador Reinaldo Azambuja. O que se destacou foi a realização de procedimentos eletivos, fizemos mais de 60 mil cirurgias, mais de 120 mil atendimentos de especialidades, procedimentos que as pessoas esperavam há mais de 15 anos”, frisou.

O presidente da Comissão de Saúde explicou o convênio celebrado entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e a Secretaria de Estado de Saúde. “Aproveitando esta prestação de contas celebramos um convênio com a Secretaria de Estado Saúde, na pessoa do Secretário Nelson Tavares, para que os deputados possam ter mais firmeza em seus projetos de lei, com a ajuda dos técnicos da Secretaria de Saúde orientando sobre os projetos. Eu tenho certeza que os 24 deputados vão se adequar e essa é uma inovação que eu tenho que agradecer ao presidente desta Casa de Leis, deputado Junior Mochi (PMDB), que me deu toda a autonomia para celebrar estes convênios. É o funcionário público trabalhando em prol do povo de Mato Grosso do Sul”, concluiu Dr. Paulo Siufi.

Também são membros titulares da Comissão de saúde os deputados Felipe Orro (PSDB), George Takimoto (PDT) e Cabo Almi (PT).

