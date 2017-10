Rejuvenesça pés e mãos com cirurgia plástica

Mas, para mãos e pés, além da cirurgia plástica é recomendável recorrer também a procedimentos dermatológicos para o tratamento de manchas. - Divulgação

Mesmo quando uma pessoa está bem conservada e não aparenta a idade que tem, algumas partes do corpo costumam entregar os anos vividos. Tanto os pés como as mãos são as partes mais expostas do corpo e, por isso, são também os dois dos maiores indicadores do envelhecimento natural, ou mesmo precoce das pessoas. Com peles mais fina e sensível, essas regiões do corpo ficam mais frequentemente expostas ao sol, podendo ficar mais flácidas, com manchas e até com ossos mais aparentes.

As mãos costumam chamar mais atenção, pois é uma ferramenta de trabalho muito acionada no dia a dia e até para falar gesticulamos bastante. Além disso, escrevemos, cumprimentamos as pessoas, sinalizamos nosso estado civil e as mulheres pintam as unhas, além de incrementar o visual com anéis, relógios e pulseiras, entre tantas outras ações que destacam a região. Já os pés dependem muito da estação do ano e do local onde a pessoa está, pois se estiver calor é mais mostrado por causa do uso de sandálias, chinelos e, em praias e piscinas, muitos andam descalços.

Para alguns, os pés são uma preocupação maior com a chegada do verão. Pois só tiram o tênis ou o sapatinho "rasteirinha" em último caso, pois não gostam desta região do corpo, por ser grande, num formato diferente e em alguns casos envelhecidos. "É claro que a cirurgia plástica estética não mudará o formato do pé ou da mão de ninguém, mas poderá dar uma renovada ao visual, recuperando a alto estima, daqueles que se sentem incomodados com estas regiões do corpo", alerta Arnaldo Korn, diretor do Centro Nacional – Cirurgia Plástica.

A cirurgia plástica destas regiões do corpo é indicada para pessoas com perda de tecido conjuntivo ou alta flacidez, o que demonstra ossos, veias e tendões mais aparentes, além do envelhecimento da pele. Dependendo do caso pode ser retirado o excesso de pele ou realizado um preenchimento com enxerto de gordura ou uma substância biocompatível permanente para a recuperação de volume, a correção de rugas e marcas de expressão. Com isso, os pés e as mãos ganharão uma aparência mais uniforme do dorso, diminuindo a quantidade de rugas finas.

É sempre bom lembrar que qualquer procedimento cirúrgico estético depende do diagnóstico do médico e pode mudar de uma pessoa para outras. Mas, se a ideia é aumentar a autoestima consulte um especialista e veja se vale o investimento. Caso não dê para pagar à vista, busque crédito, o que já é algo muito habitual nas áreas de saúde e beleza. Com o diagnóstico e o orçamento em mãos é necessário buscar uma empresa, como o Centro Nacional – Cirurgia Plástica, que presta assessoria administrativa e financeira a quem deseja obter crédito e parcelar pagamentos em cirurgias plásticas.

Mas, para mãos e pés, além da cirurgia plástica é recomendável recorrer também a procedimentos dermatológicos para o tratamento de manchas. Isso é necessário, porque a cirurgia plástica corrige a forma e a funcionalidade, mas a pele precisará ainda de tratamento estético especial.