Regional faz ação para incentivar mães na Semana Estadual de Doação de Leite Materno

Evento é organizado pelo banco de leite do hospital e contará com homenagens, entrega de brindes e certificados às doadoras cadastradas.

Campo Grande (MS) – O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) faz nesta quinta-feira (18.5) ação em homenagem às mães doadoras de seu Banco de Leite, pelos trabalhos da Semana Estadual de Doação de Leite Materno. Além do agradecimento, a ação tem o objetivo de sensibilizar a sociedade para a importância deste ato.

“Será um evento para homenagear e agradecer as doadoras de leite materno e para divulgar a importância da doação de leite para os bebês que estão internados”, afirmou a nutricionista e responsável técnica pelo banco de leite do Regional, Fernanda Menezes. Segundo ela, atualmente estão cadastradas cerca de 40 doadoras e são coletados em torno de 50 litros por mês. Para atender à demanda, seriam necessários 150 litros.

A Semana Estadual de Leite Materno em Mato Grosso do Sul segue até a sexta-feira (19.5) e coincide com a Campanha para Doação de Leite Humano, lançada ontem (16.5) pelo Ministério da Saúde. Com o tema “Um pouquinho do que você doa é tudo para quem precisa”, ela alerta para a importância da doação como forma de salvar a vida de crianças prematuras. Desenvolvida há 32 anos, a estratégia de Bancos de Leite Humanos (BLHs) do Brasil já beneficiou mais de 1,8 milhão de recém-nascidos e contou com o apoio de 1,3 milhão de mães, que doaram em torno de 1,4 milhão de litros de leite.

Em Campo Grande, para se tornarem doadoras as mães interessadas devem entrar em contato com o Hospital Regional pelo telefone (67) 3378-2715. Primeiro é feito um pré-cadastro em que são verificados dados como endereço e data do parto. Na primeira visita da equipe, a técnica em banco de leite irá solicitar a sorologia do pré-natal e comparar os resultados com as normas da rede do banco de leite.

Caso seja aprovada, a mãe já terá seu endereço incluído na rota para recolhimento do leite. Em geral, as exigências para ser doadora são comprovação do acompanhamento pré-natal e que a mãe esteja amamentando seu bebê.

Serviço

O evento será realizado das 8h às 10h, desta quinta-feira (18.05), no auditório Bálsamo do HRMS localizado na avenida Engenheiro Lutero Lopes, 36 Aero Rancho.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Vanessa de Matos (Arquivo Pessoal)

