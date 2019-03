Região do Jardim Centro-Oeste recebe ação contra Dengue durante o fim de semana

Mais de 50 agentes estarão mobilizados durante este sábado (09) e domingo (10) no trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chilungunya – na região do Jardim Centro-Oeste.

Segundo informações da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), o trabalho deve se concentrar nos bairros Macaúbas e Paulo Coelho Machado. A expectativa é de que durante os dois dias, mais de 2,5 mil imóveis sejam inspecionados somente nestas duas localidades.

A região do Centro-Oeste apresenta alto índice de notificação de dengue, ficando abaixo apenas do Bairro Jardim Noroeste, com incidência de 1645 casos.

Os agentes irão fazer vistorias em imóveis e terrenos baldios, além de atuar na remoção de materiais inservíveis e eliminação e identificação de depósitos e focos do mosquito Aedes aegypti.

Durante o feriado de Carnaval, as ações se concentraram na região do bairro Moreninha, onde mais de 3 mil imóveis foram inspecionados.

Dados epidemiológicos

De janeiro até o dia 1º de março, foram notificados 7.530 casos de dengue no Município, sendo 915 confirmados. Somente no mês de fevereiro, foram registrados 4.514 casos notificados da doença, uma média de mais de 160 notificações por dia. Até o momento, um caso de óbito já foi confirmado e um segundo segue em investigação.

Situação de emergência

Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Campo Grande publicou o decreto que coloca o Município em situação de emergência por conta do aumento no número de casos de dengue.

O decreto dá, entre outras coisas, autonomia para que o Município defina as prioridades em relação a compra de insumos e medicamentos, além de reforço de profissionais nas unidades de saúde.

O município deve encaminhar até a próxima semana um Plano Operativo ao Governo Federal que vai deliberar sobre um aumento no aporte financeiro para custear as ações que estão sendo intensificadas, bem como o pagamento de pessoal, insumos, medicamentos e eventuais necessidades de contratação de leitos hospitalares.