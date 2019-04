Região do Iracy Coelho recebe força-tarefa de combate a dengue neste fim de semana

Mais de 60 agentes de combate às endemias estarão mobilizados durante este sábado (06) e domingo (07) no trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – na região do Bairro Iracy Coelho. A ação contará com apoio de um chaveiro para vistoria de imóveis fechados e com um caminhão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) para recolhimento de materiais inservíveis.

Segundo informações da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), a expectativa é de que durante os dois dias, mais de 2,5 mil imóveis sejam inspecionados. Durante toda semana servidores da equipe de Educação em Saúde da coordenadoria percorrem os espaços de convívio social, comércios e igrejas, orientando os moradores sobre a importância da prevenção.

Os agentes irão fazer vistorias em imóveis e terrenos baldios, além de atuar na remoção de materiais inservíveis e eliminação e identificação de depósitos e focos do mosquito Aedes aegypti.

Dados epidemiológicos

De janeiro até o dia 04 de abril, foram notificados 18.433 casos de dengue no Município, sendo 3.965 confirmados e quatro óbitos. (http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/boletins-epidemiologicos-2019/).

Pontos críticos

Os bairros Jardim Noroeste, Centro-Oeste, Chácara dos Poderes, Nova Campo Grande, Los Angeles, Moreninhas, Veraneio e Maria Aparecida Pedrossian, respectivamente, apresentam os maiores índices de notificação da doença.

Por conta da epidemia, a SESAU tem intensificado as ações de bloqueio nestas regiões e aumento ou efetivo do fumacê de 3 para 13 equipes que rodam diariamente estes locais.