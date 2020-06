Reforma de unidade no MAPE é entregue beneficiando mais de 12 mil moradores da região

A Prefeitura de Campo Grande entregou nesta terça-feira (02) a reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Maria Aparecida Pedrossian, beneficiando mais de 12 mil moradores da região, com melhora na estrutura e ambiência mais adequada. O investimento na obra foi de aproximadamente R$171 mil.

A reforma abrangeu a pintura da área interna e externa da unidade, substituição do telhado, contrução de dois sanitários para os usuários, ambos com acessibilidade, rampas e piso tátil na entrada da unidade e reforma dos sanitários internos de uso dos servidores. Outros ambientes do complexo também foram revitalizados pela Equipe de Manutenção Predial da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Além da reforma, a unidade também foi contemplada com a renovação de parte do mobiliário, sendo alocados nos ambientes necessários.

Atualmente a estrutura física dispõe de: recepção, sala de vacinação, serviço social, copa, almoxarifado, farmácia, sala de pré e pós consulta, sala de procedimentos, sala de inalação, consultórios, sala de curativo, central de material e esterilização, consultório odontológico, sanitários e sala de múltiplo uso.

Durante o período de execução da obra, alguns serviços precisaram ser redirecionados para unidades próximas, porém não houve necessidade de fechamento integral da unidade, o que garantiu que a população da região não ficasse dessassistida.

Além do bairro Maria Aparecida Pedrossian, a unidade abrange o residencial Oiti, Jardim Panorama, Jardim Samambaia, Residencial Fernando Sabino, Residencial Vivendas do Parque e Damhas (1,2,3,4).

A USF MAPE é composta por três equipes de Saúde da Família e três equipes de Saúde Bucal, responsáveis pelo atendimento de aproximadamente 12,5 mil pessoas.

Com adesão ao programa do Governo Federal, Saúde na Hora, a unidade passou a funcionar em horário estendido, das 07h às 19h.

Na unidade são oferecidos os serviços de atendimento a demanda espontânea, escuta qualificada pré-natal, puericultura, consultas médicas, consultas de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, visita domiciliar por agente comunitário, exames preventivos, teste do pezinho, curativos, dispensação e administração de medicamentos, atendimento com assistente social, agendamento de consultas e exames, controle de glicemia para pacientes diabéticos, grupo de controle de hipertensos, atendimento aos programas ministeriais (saúde da criança e adolescente, saúde do idoso, saúde da mulher, tuberculose e hanseníase entre outros).

As equipes contam ainda com o apoio da equipe de multiprofissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF).