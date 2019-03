Referência em gravidez de alto risco, Hospital Regional Realiza 2,2 mil partos por ano

A gestante inicia o pré-natal em uma unidade básica de saúde e quando diagnosticada com alto risco durante a gestação ela então é encaminhada para o Hospital Regional, onde é avaliada com exames e consultas e passará pelos tratamentos pertinentes ao seu c - Foto: Divulgação

Cerca de 2,2 mil crianças nascem anualmente no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). Sendo em média 900 partos normais e 1,3 mil cesarianas realizadas na Unidade. Ainda no setor ginecológico e obstétrico são registrados cerca de 11 mil procedimentos cirúrgicos por ano.

O HRMS é referência em gestação de alto risco e proporciona todo amparo médico necessário para cada caso, seja gestação diabética, complicações por pré-eclampsia, entre outras. O HRMS possui 30 leitos obstétricos e 10 leitos de UTI neonatal.

A gestante inicia o pré-natal em uma unidade básica de saúde e quando diagnosticada com alto risco durante a gestação ela então é encaminhada para o Hospital Regional, onde é avaliada com exames e consultas e passará pelos tratamentos pertinentes ao seu caso.

Algumas consequências da gestação de alto risco é o parto prematuro. Em 2018, foi realizado o parto de 205 crianças com menos de 37 semanas de gestação. Outra causa comum para essa condição é a infecção urinária, que traz consigo mais agravantes como infecção renal, baixo peso do bebê, infecção neonatal e sepse materna.

O diretor-presidente do HRMS, Marcio Eduardo de Souza Pereira destaca a importância do acompanhamento pré-natal durante a gestação. “ A gestação é um dos processos mais complexos que o corpo da mulher passa, é necessário um acompanhamento criterioso para a evolução tanto do bebê, quanto da saúde da mãe. Portanto quanto mais rápido for o diagnóstico dessas intercorrências, mais rápido inicia-se o tratamento e mãe e filho obtém sucesso pós-parto”, completa.