Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Hospital de Câncer da Capital abrem Outubro Rosa com inauguração de novo espaço

O câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação de células anormais da mama, que forma um tumor. Há vários tipos de câncer de mama - Foto: Ilustração

O dia 1º de outubro de 2019 marcará um novo capítulo na história da Fundação Carmem Prudente do Mato Grosso do Sul, mantenedora das duas grandes instituições filantrópicas de atenção aos pacientes oncológicos.

Formado por uma grande rede voluntária, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande-MS inaugurará, a partir das 9h, seu belo espaço rosa localizado ao lado do novo prédio, dentro da área do HCAA, na Rua Marechal Rondon nº 1053. O espaço será destinado exclusivamente para os trabalhos sociais desenvolvidos pela Rede, que fornece gratuitamente perucas, lenços, sutiãs com próteses e outros itens para pacientes em tratamento.

A nova sede contará com o Bazar do Bem que comercializará artesanatos especiais confeccionados por pacientes com reaproveitamento de tecidos e outros produtos produzidos artesanalmente por voluntárias, além dos tradicionais guarda-chuvas, canecas, copos e camisetas Outubro Rosa.



No amplo espaço também funcionará o Brechó da RFCCCG com roupas e calçados (usados) e outros itens recebidos em doações cuja renda total será revertida para auxiliar os pacientes. Uma lanchonete chamada Sabores Rosa também estará à disposição do público no espaço totalmente voltado para a solidariedade.

O evento de inauguração receberá os integrantes do Grupo Ipê Rosa, OAB, Semmu, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Prefeitura Municipal de CG, que sairão em Caminhada alusiva ao Outubro Rosa, partindo da Praça Ary Coelho, às 7h30 e finalizando com chegada prevista para às 9h no pátio do HCAA, horário que iniciará a inauguração das instalações da Rede Feminina de Combate ao Câncer de CG.

Sobre a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande-MS

Formado integralmente por voluntárias, este time da solidariedade percorre diariamente os corredores do HCAA fazendo acolhimento emocional, com abraços, sorrisos e carinho entregues junto com o “Chá e pão do Amor”. A Rede também é responsável pela Casa de Apoio, que hospeda gratuitamente pacientes e acompanhantes vindos do interior durante os tratamentos. No período eles recebem além da hospedagem, refeições e transporte até o HCAA onde são atendidos.



Campanha de Mamografias gratuitas HCAA



Simultaneamente à inauguração da nova sede da RFCCCG ocorrerá a abertura da Campanha Outubro Rosa de mamografias gratuitas. De 1º ao dia 31 deste mês o Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão (HCAA) estará de portas abertas, realizando mamografias gratuitas para mulheres entre 45 e 65 anos, faixa preconizada pela Sociedade Brasileira de Mastologia.

As mulheres podem vir diretamente ao hospital e realizar o exame gratuitamente. Não é necessário agendamento. Serão distribuídas senhas e ofertados 85 exames por dia, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Os resultados serão disponibilizados em até 15 dias úteis.



A campanha é uma parceria do Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão (HCAA), ONG Américas Amigas, Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande-MS e o SESC-MS que disponibilizará uma carreta que ficará em frente o hospital. As mamografias serão disponibilizadas no HCAA e também na carreta do SESC-MS.

O “Outubro Rosa” é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Promovida anualmente, a campanha visa compartilhar informações e promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença.

A medida visa multiplicar o acesso ao exame, dentro das recomendações preconizadas para as mulheres realizando o rastreamento para o diagnóstico precoce, aumentando as chances de cura. Palestras também serão realizadas pelos profissionais do HCAA para desmistificar crenças em relação à doença, minimizando dúvidas e esclarecendo sobre as formas de redução de riscos e de detecção precoce da doença.

O movimento internacional intitulado “Outubro Rosa” nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da população no controle do câncer de mama.

Sobre o câncer de mama

O câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação de células anormais da mama, que forma um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem rapidamente, outros não. Relativamente raro antes dos 35 anos, a incidência cresce progressivamente após esta idade, especialmente após os 50 anos.



Estatísticas



De acordo com o INCA, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil (depois do de pele não melanoma) respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. Estimativa 2018/2019 aponta 59.700 casos novos de câncer de mama no Brasil, sendo 830 casos novos no Mato Grosso do Sul.

Em média são realizados no HCAA cerca de 9.600 procedimentos/ano (cirurgias, quimioterapais, radioterapias, consultas, etc) no segmento. No HCAA 60% das quimioterapias são para mulheres em tratamento com câncer de mama. Quando detectados no início há grandes chances de cura.

Inauguração

Local: Rua Marechal Rondon, 1053. Unidade III Nelson Buainain

Horário início da Inauguração: 9h

Campanha Mamografias

Local: Rua Marechal Rondon, 1053. Unidade III Nelson Buainain

Horário do início da distribuição das senhas mamografias gratuitas: a partir das 7h

Documentos: RG, CPF e cartão SUS (*se tiver)

Informações: (67) 3041-6000