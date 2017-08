Recurso implantado na Santa Casa facilita a comunicação de pacientes com dificuldades

As placas feitas de PVC são ilustradas com figuras que o paciente pode demonstrar como está se sentindo / Divulgação

A Santa Casa de Campo Grande implantou nesta segunda-feira (21), um recurso que facilita a comunicação dos pacientes, que possuem dificuldades em se comunicar, com a equipe multiprofissional, melhorando o atendimento e a compreensão dos seus desejos. A iniciativa da “Comunicação Alternativa” surgiu por meio das dificuldades enfrentadas pelos profissionais em se comunicar com os pacientes incapazes de desempenhar a função comunicativa e foi implantada pelo terapeuta ocupacional do hospital, Adão Santos Moreira.

De acordo com Adão, a equipe multiprofissional revelou as dificuldades em saber o que o paciente necessitava, dificultando a relação da equipe e resultando em pacientes frustrados, nervosos e deprimidos. “Queremos melhorar a autoestima destes pacientes e, com isso, ajudar em sua recuperação. Quando uma pessoa fica impedida temporariamente ou de maneira definitiva de se comunicar pela fala, ela necessita de uma forma alternativa para desempenhar essa função comunicativa”, afirma.

A enfermeira da equipe multiprofissional de terapia nutricional, Carla Dalponte, afirma que a placa veio para facilitar e melhorar o atendimento daqueles que têm dificuldades de se expressar. “Sem a placa a gente não consegue se comunicar e isso deixa o paciente alterado, podendo até prejudicar sua recuperação. A placa vem para facilitar a comunicação e para podermos dar toda assistência que o paciente precisa. Facilita o nosso lado, mas mais que isso, levanta a autoestima do paciente que se sente, de alguma forma, independente”.

As placas feitas de PVC são ilustradas com figuras que o paciente pode demonstrar se está feliz, triste, zangado, com medo, se ele quer se virar, se ele quer silêncio, dormir, acordar, obrigado, se está com fome, se quer tomar banho ou ir ao banheiro, se está com frio, calor, entre outras características. Tem também palavras como “sim”, “não”, talvez”, além de números e letras do alfabeto.

