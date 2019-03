Recém nascidos prematuros e cardiopatas podem ser imunizados contra vírus respiratório

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande disponibiliza (por meio de agendamento) a aplicação da medicação Palivizumabe, para a prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR). Desde fevereiro, aproximadamente 75 bebês receberam a dose do medicamento que é indicado para indivíduos do subgrupo de mais alto risco para internações ou complicações, como prematuros e cardiopatas.

O VSR é um dos principais agentes etiológicos envolvidos nas infecções respiratórias agudas no primeiro ano de vida, podendo ser responsável por até 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias durante os períodos de sazonalidade.

Cada dose da medicação protege o bebê por um mês. Portanto, a criança deve receber mensalmente a dose correspondente, enquanto durar o período de circulação do vírus, que compreende de março a julho.

Os critérios para aplicação estão estabelecidos em Portarias e Notas Técnicas do Ministério da Saúde, que orientam quem pode receber as doses: crianças prematuras nascidas com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas e com idade inferior a um ano; e crianças com idade inferior a dois anos com doença pulmonar crônica da prematuridade (displasia broncopulmonar) ou doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica demonstrada.

Se o bebê tem a prescrição para a aplicação do Palivizumabe, o responsável deve ligar no telefone 3314-3062 para fazer o agendamento.

O medicamento só será aplicado apresentando os seguintes documentos:

Laudo para solicitação de Palivizumabe preenchido,carimbado e assinado pelo médico que prescreveu a aplicação;

Cópia e original do cartão SUS da criança;

Cópia da certidão de nascimento da criança;

Cópia e original dos documentos do responsável (RG E CPF);

Cópia do comprovante de residência;

Receita atualizada do médico especialista que acompanha a criança (a receita tem validade para apenas 7 dias);

Pacientes prematuros anexar também cópia do relatório de alta hospitalar do berçário e informar doses já realizadas quando internados;

Pacientes cardiopatas anexar cópia do relatório médico com a descrição da cardiopatia, o grau da hipertensão pulmonar e os medicamentos utilizados.

A aplicação do medicamento ocorre em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), somente, às terças-feiras na Clínica Escola Integrada (atrás do bloco XII), na Avenida Costa e Silva, s/nº – Bairro Universitário.