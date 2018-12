Quer entrar em forma para o verão? Cuidado com as articulações

As articulações são revestidas por uma fina camada de proteção, chamada cartilagem. - Divulgação

A prática de atividades físicas traz muitos benefícios para o corpo, pois melhora o condicionamento cardiopulmonar e muscular reduzindo o risco de doenças cardíacas e metabólicas, além de aumentar à disposição e reduzir o estresse emocional. Porém, independente da modalidade escolhida, é necessário acompanhamento médico e cuidados para realizar atividade física regular e evitar lesões articulares, musculares, entre outras lesões, que podem transformar esse hábito saudável em um grande problema.

“As atividades físicas exigem preparo e capacidade do corpo, de acordo com a modalidade escolhida. A corrida, por exemplo, aumenta o impacto nas articulações, principalmente dos joelhos, tornozelos e quadril, as quais recebem uma sobrecarga maior quando comparada a uma atividade normal do dia a dia”, explica o Dr. Márcio de Castro Ferreira, Ortopedista especializado em cirurgia de joelho do HCor- SP.

As articulações são revestidas por uma fina camada de proteção, chamada cartilagem. Esta estrutura serve tanto para absorver o impacto quanto para minimizar o atrito durante o deslocamento dos ossos. Com a sobrecarga constante da cartilagem, ocorre danos nas células que produzem o seu equilíbrio, o que resulta em desequilíbrio e degradação da mesma.

“Esse tipo de lesão começa em fases microscópicas, não detectadas em exames radiográficos. Desta forma, o corpo vai sofrendo com o tempo e quando aparecem os sintomas a deterioração já ocorreu. Por isso, a prevenção da cartilagem é o melhor caminho a ser seguido”, destaca o Dr. Márcio Ferreira.

Para auxiliar na prevenção dos danos às articulações, recomenda-se consultar um médico para identificação das possíveis causas que possam contribuir para a sobrecarga articular, assim como a utilização de suplementos que auxiliem na proteção da cartilagem que é comumente desgastada pelo envelhecimento normal do ser humano e também potencializada pela prática de atividades físicas, principalmente as atividades de impacto. Nestas situações, o suplemento mais indicado é o Peptídeo de colágeno, como explica o especialista do HCor.

“O peptídeo de colágeno oferece ao esportista duas soluções importantes: auxílio na prevenção, aumentando a longevidade da articulação em pessoas que não tem lesão e/ou em pessoas que já tem a lesão instalada, melhorando sua qualidade de vida. A segunda contribuição é no auxílio da melhora sintomática tanto em pessoas com lesões articulares como naqueles praticantes de atividade física, sem doença osteoarticular, que sentem dor ao praticá-las”, explica o Dr. Márcio Ferreira.

Praticar atividades físicas é muito importante, mas é essencial realizar essa prática da forma correta e segura para a saúde do corpo e das articulações. Por isso, antes de iniciar uma rotina de atividade física ativa é fundamental buscar orientação médica.