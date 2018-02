Quatros passos para deixar o sedentarismo e começar uma atividade

Para deixar o sedentarismo de uma vez, e não ter recaídas - Divulgação

Dentre as diversas promessas de ano novo, iniciar uma atividade física certamente encabeça muitas listas de resoluções. No entanto, esse compromisso quase nunca vai adiante. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), revela que 60% dos brasileiros com mais de 15 anos não praticam nenhum tipo de atividade física, resultando em 100,5 milhões de pessoas sedentárias.

Segundo Geraldo Chamilet, personal trainer e especialista em Spinning do studio 2 Spin, é comum que pessoas sedentárias se sintam desmotivadas pouco depois de iniciar alguma atividade. “Em muitos casos, a desistência acontece por não haver um planejamento inicial, como atividade prazerosa, melhor horário de treino e metas realistas, além, claro, de força de vontade para sair da zona de conforto”, explica.

Para deixar o sedentarismo de uma vez, e não ter recaídas, confira quatro dicas do especialista:

Faça um check-up - Antes de iniciar qualquer atividade é imprescindível realizar uma avaliação física para saber como anda a musculatura. “Especialmente para pessoas que estão paradas há muito tempo, é preciso verificar o nível do condicionamento físico, se há alguma lesão ou para que o educador físico passe o treino mais adequado. Assim, o exercício proporcionará mais saúde e não acarretará em lesões”, destaca Geraldo.

Trace metas realistas - Objetivos iniciais muito radicais são mais difíceis de serem incorporados na rotina e geram frustração. Portanto, comece devagar, estabelecendo uma meta de perder 0,5kg por semana, ou exercitar-se durante 30 minutos, por exemplo.

Escolha uma atividade prazerosa - Para não desistir no meio do caminho, é fundamental escolher uma atividade que seja prazerosa. “Atualmente temos diversas atividades para quem quer se divertir durante o exercício. Dentre as modalidades indicamos dança e spinning, que além de proporcionarem bem-estar, promovem a inclusão social”.

Não desanime - Com a rotina atribulada, é normal ter imprevistos, mas isso não pode servir de desculpa para abandonar a atividade. “Caso não dê para treinar em um dia, compense no outro. O ideal é praticar alguma atividade três vezes na semana”, finaliza.

