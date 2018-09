Quatro locais ficam abertos para vacinação até domingo contra sarampo e polio

A Campanha de Vacinação contra o Sarampo e a Poliomielite para imunizar crianças de 1 ano a menores de 5 anos termina neste domingo (23) com 4 salas de vacinação abertas das 6h15 às 17h45, com intervalo para o almoço, nos Centros Regionais de Saúde (CRS) Coophavila, Aero Rancho, Tiradentes e Nova Bahia. Crianças de 1 a menores 2 anos são a que menos foram levadas pelos pais às unidades para receberem as doses.

O objetivo nesta reta final da Campanha é atingir a meta de vacinar 95% das crianças que somam pouco mais de 47,5 mil. Até o momento a Cobertura Vacinal para o Sarampo e a Poliomielite está em 90,39% e 91,01%, respectivamente.

Neste ano foram notificados 21 casos suspeitos de sarampo em Campo Grande, sendo que 20 já descartados. Do único caso em investigação, trata-se de uma criança de 3 anos.

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Mariah Barros, os pais devem levar as crianças para se vacinar e evitar possíveis complicações no futuro. “Quando uma criança nesta idade que faz parte da Campanha não é vacinada, ela corre o sério risco de contrair a doença e transmitir rapidamente para outras pessoas. A prevenção é o melhor a ser feito e evitar que crianças tenham sequelas deixadas pela doença”, explica.

Os pais e responsáveis são atores sociais importantes no processo de manutenção da eliminação das doenças imunopreveníveis e por isso devem comparecer às UBS/UBSF com suas crianças, levando a caderneta de vacinação para avaliação e registro da vacina.