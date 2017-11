Quais são os tipos de dores que os brasileiros mais se queixam?

Você sabia que, a dor de cabeça e a dor nas costas são as duas dores que mais atrapalham a rotina da população brasileira - Divulgação

Você sabia que, a dor de cabeça e a dor nas costas são as duas dores que mais atrapalham a rotina da população brasileira. É isso mesmo!

Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), 65% dos entrevistados alegaram que sentem fortes dores de cabeça e 41% manifestaram dores na região das costas. A análise foi realizada com aproximadamente 1.000 pessoas.

Para prevenir as dores nas costas, o personal trainer Jhonatan Vital, da Acqua Academia, localizada no bairro da Mooca, aconselha as pessoas na correção de maus hábitos e na adoção de comportamentos posturais mais adequados para o dia a dia.

“Se você tem o costume de sentar em algum lugar e mexer com frequência no telefone celular, saiba que isso pode ser uma das causas da sua dor, pois provavelmente a sua postura está de forma inadequada e isso força uma sobrecarga na região do pescoço, o que influencia diretamente no quadro geral dessa possível dor”, explica.

Porém, se a dica oferecida pelo personal não foi suficiente para convencer a sua mudança, Jhonatan complementa dizendo que elevar o aparelho celular até a região do rosto, evita consideravelmente o esforço realizado pela musculatura do pescoço. Além disso, é recomendado para as pessoas que trabalham muitas horas sentadas, fazer uma pausa a cada hora e estender o corpo, alongando-se e ativando outras regiões do corpo que estavam paradas.

“Outra dica prática, fácil e que a maioria das pessoas podem realizar é a caminhada. Descer um ponto de ônibus antes do qual você está acostumado, já é um comportamento que auxiliará na adoção de práticas diárias mais saudáveis”, completa o personal.