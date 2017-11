Psicólogos recebem homenagem por trajetórias profissionais

Em comemoração ao Dia do Psicólogo o vereador Junior Longo (PSDB) entregou a Medalha Legislativa "Psicóloga Msc. Maria Solange Felix Pereira", para Antônio José Motti e Susy Layne Cortes Lopes. O evento foi realizado na noite de segunda-feira (13) na Câmara Municipal de Campo Grande.

Segundo o vereador Junior Longo, é inegável o papel dos psicólogos nos dias atuais, onde enfrentamos diversos males, como a depressão e a ansiedade. “Nunca antes, foi tão noticiado a perda de vidas, principalmente a dos jovens. O papel dos psicólogos é de suma importância para que as pessoas possam lidar com problemas passados para que não mais o assombrem, a enfrentar os problemas da vida com mais firmeza e segurança, e adquirir maior conhecimento sobre si mesmo”, avaliou.

Em reconhecimento ao trabalho dos psicólogos, o vereador tucano homenageou Antônio José Angelo Motti e Susy Layne Cortes Lopes, conheça as suas trajetórias profissionais:

Antônio José Angelo Motti – Atualmente Pró-Reitor de Gestão de Pessoas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Formado em psicologia em 1980 pela FUCMAT, hoje UCDB, pós-graduado em psicologia Social e mestrando em Educação pela UFMS.

Iniciou sua carreira na área Clinica atuando na Clinica de Repouso Campo Grande e como Psicólogo de Trânsito nas cidades do interior onde não havia Psicólogo. Em 1983 foi contratado pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor para atuar no Escritório Regional. Em 1995 foi transferido para UFMS onde idealizou a criação de uma Escola de Conselhos, hoje incorporada na Política Nacional de Promoção dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, presente em vários estados. Em 2000 foi convidado para ser Gerente Nacional do Programa de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, responsável pela criação dos Centros de Referência de Atendimento às Crianças e Adolescentes - hoje CREAS, introduzindo a atuação do profissional de Psicologia na Política de Assistência Social hoje presente nos CREAS, CRAS e Serviços de Alta Complexidade.

Também é o idealizador e Coordenado Técnico do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Atendimento ás Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual no Território Brasileiro - PAIR e Idealizador e Coordenado Técnico da Rede de Proteção ás Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual no MERCOSUL.

Susy Layne Cortes Lopes - Atualmente trabalha em consultório e como perita em casos jurídicos. Mestre pela UTCD- Assunção. Especialista em Psicologia Jurídica. Conta com 30 anos e profissão e muito estudo.

Cursou Psicologia na antiga FUCMAT, formou-se em 1987. Iniciou e implantou o setor de Psicologia no Judiciário de Campo Grande. Especialista em Psicomotricidade, Gestalt, terapia e orientação vocacional.