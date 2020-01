Psicóloga desmistifica técnicas de hipnose de Pyong Lee no BBB 20

O hipnoterapeuta Pyong Lee está no BBB - Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira (23), Hadson, um dos participantes do BBB20, perguntou para o hipnoterapeuta Pyong Lee, se ele poderia introduzir alguma técnica de hipnose para aliviar sua dor de cabeça, Lee explicou que aplicaria um método rápido e pediu que Hadson fechasse os olhos para trabalhar o sintoma de dor.

Durante o processo para relaxamento e solução do problema, Pyong mantém um diálogo de indução e pergunta onde exatamente ele sente essa dor. "De zero a dez, qual é o nível do seu incômodo?". Hadson respondeu: "Dez". Lee explica sobre como medir a dor e continua: "Materializa a dor, que formato ela tem?". Hadson explica que sente como um martelo. E o hipnoterapeuta segue com perguntas para entender a percepção da dor do outro brother.





Ao final da hipnose, Lee pede para que o colega de confinamento transforme o material da dor, dando sequência à técnica, Pyong diz: "Quando eu tocar no seu ombro, você vai explodir essa bolha, ela vai desaparecer e vai embora". O brother pede para que Hadson abra os olhos e pergunta como ele está se sentindo. O brother se surpreende ao se sentir melhor.



A psicóloga e hipnóloga Miriam Pontes de Farias explica que; quando a pessoa tiver algum sofrimento emocional, ás técnicas de hipnose devem ser aplicadas em consultório por psicólogos com habilitação ou especialização na área. A hipnose introduzida na medicina é capaz de tratar e curar diversas enfermidades, sejam elas, físicas ou mentais.

"Muitas pessoas confundem a hipnose de palco, àquela que foi usada por anos nos programas de televisão por mágicos e ilusionistas. Nós, especialistas, promovemos um trabalho muito extenso de prática clínica, pesquisas e cura através da hipnose clinica. Médicos, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e enfermeiros, tem liberação dos conselhos de suas áreas para atuar com essa técnica milenar", esclarece Miriam.



A terapia com hipnose é focal e tem até 90% mais eficácia que as terapias convencionais, na solução de quadros complexos.



A hipnose é uma técnica milenar, surgida no antigo Egito, que aparece hoje como “novidade” para uma grande parcela dos indivíduos. E, embora, não atenda a todos os quadros clínicos, tem ampla aplicabilidade e eficácia, nos casos que se propõe a tratar. Também foi regulamentada pelos Conselhos Federais de Medicina, Odontologia, Psicologia e Fisioterapia, como prática integrativa de saúde. É importante que a pessoa que procura o tratamento com hipnose, supere os mitos que estão acerca da prática da hipnose, para isso, ela precisa repensar os seus conceitos e crenças“, afirma a psicóloga, que também é professora, pós-graduada em hipnose clínica e acupuntura, palestrante e conferencista internacional.



Segundo ela, muitas vezes, as pessoas não procuram o tratamento com hipnose por causa dos medos que têm em relação a essa prática. A desinformação pode acabar afastando as pessoas de buscar essa verdadeira terapia do bem-estar, afirma Miriam.



Indicações da hipnose:

A hipnose é um tratamento breve e focal, sendo muito indicada nas questões emocionais, tais como: ansiedades, depressão, fobias, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, tiques, timidez, tabagismo, dificuldade de aprendizado, transtornos sexuais, transtornos alimentares, transtornos do sono, entre outros. Além disso, recomenda-se o emprego da hipnose, para tratar: baixa autoestima, compulsões, estresse, tartamudez (gagueira), doenças psicossomáticas e dores de uma forma geral, sobretudo, enxaquecas. Também pode auxiliar pessoas que não precisam de tratamento, mas que desejam melhorar seu desempenho social, profissional ou relacionamentos. É muito eficaz no auxílio a candidatos submetidos a provas e concursos.



A hipnose é para todos aqueles que procuram melhor qualidade de vida e até mesmo experimentar através de seus recursos internos a tão desejada felicidade. A terapia com hipnose, ainda segue envolta numa certa aura de mistério. Na prática, não passa de uma técnica simples, que leva a um estado de relaxamento profundo, finaliza Miriam.