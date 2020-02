Prova para seleção de residentes em saúde mental acontece nesse domingo (16)

Ao todo, 109 pessoas disputam uma das três vagas da residência - Foto: Divulgação

A prova para seleção de profissionais que serão residentes na área da saúde mental na Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) acontece nesse domingo (16) no Centro de Especialidades Médicas (Cemed) da Uniderp. A prova começa às 8h30, mas os portões se abrem às 7h15.

Ao todo, 109 pessoas disputam uma das três vagas da residência. Foi destinada uma bolsa para cada uma das três áreas de atuação: psicologia, enfermagem e serviço social. A área com mais inscritos é a de psicologia, onde 52 candidatos concorrem a mesma vaga. Em enfermagem são 34 inscritos e serviço social tem 23 concorrentes.

Os candidatos serão divididos em duas salas com até 55 pessoas, onde poderão entrar a partir das 7h15, quando os portões serão abertos. A partir das 8h15 não é autorizada a entrada de mais ninguém no local de prova e os fiscais iniciam as orientações aos candidatos.

Para realizar a prova, o candidato deve estar munido de seus documentos pessoais e caneta de corpo transparente nas cores azul ou preta. A prova começa às 8h30 no Cemed, que fica na Rua Nova Era, na esquina com a avenida Ricardo Brandão, número 480.

Os candidatos poderão ter acesso ao gabarito preliminar no dia seguinte à aplicação da prova, através do site de acompanhamento, nesse link. A prova terá duração de três horas, sendo composta por 20 questões, totalizando 50 pontos. O candidato que tiverem pontuação total menor que 60%, será considerado desclassificado.

No dia seguinte à prova, será divulgado o gabarito preliminar, data em que os candidatos poderão entrar com processo de recorrer às respostas divulgadas. Os recursos podem ser entregues até dia 18 de fevereiro, às 17h.

Aqueles candidatos aprovados no concurso terão os dias 27 e 28 de fevereiro para fazer a matrícula no curso, e as aulas iniciam na segunda-feira seguinte, dia 03 de março.