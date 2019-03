Pronto Socorro do HRMS registra por ano 30 mil atendimentos de urgência e emergência

Campo Grande (MS) – O Pronto Atendimento Médico (PAM), do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), realiza serviços de urgências clínicas e cirurgia adulta e pediátrica. Por mês são registrados 2.495 atendimentos o que resulta em uma média anual de 30 mil pacientes acolhidos pelo PAM.

O Setor conta com 77 leitos, porém atua diariamente acima do limite, gerando uma demanda mínima de 83 atendimentos.

O Pronto Socorro é composto por quatro socorristas, um cirurgião e mais dois disponíveis para cirurgia de urgência, dois pediatras e um fisioterapeuta. Para atender a demanda diária totalizam 42 clínicos, 26 cirurgiões, 20 pediatras, 104 técnicos, 20 enfermeiros e 4 fisioterapeutas, além dos 12 colaboradores que cuidam da administração do setor que trabalham em regime de plantões.

Conforme a coordenadora do PAM, Marly Arruda, os pacientes chegam encaminhados ou por demanda espontânea, são acolhidos e classificados de acordo com o protocolo de Manchester que vem a ser um sistema eficaz que identifica a situação da enfermidade do paciente variando em situações não urgentes (azul), pouco urgente (verde), urgente(amarela), muito urgente(laranja) e emergência(vermelha).

Quando possível os pacientes classificados como azul e verde por serem de baixa complexidade são redirecionados a unidades básicas de saúde para atendimento, uma vez que o PAM do HRMS é um pronto atendimento de média e alta complexidade.

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul possui 2.171 funcionários e conta com 429 leitos. Além dos 30 mil atendimentos no PAM, também são realizadas por ano, 65 mil consultas, 14.588 internações e 6.500 cirurgias.

Iza Rocha – Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) e Airton Raes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)