Projeto de Lei propõe que médicos recém-formados por meio de recursos públicos atendam em localidades carentes

O PL obriga profissionais recém-formados da área de saúde que concluírem a graduação em instituições públicas de ensino ou com bolsa do governo em faculdades particulares a prestarem serviços remunerados em comunidades carentes - Divulgação

O Projeto de Lei (PL) 2587/07 está pautado para ser votado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, nesta semana. O PL obriga profissionais recém-formados da área de saúde que concluírem a graduação em instituições públicas de ensino ou com bolsa do governo em faculdades particulares a prestarem serviços remunerados em comunidades carentes de trabalhadores em seu segmento de atuação.

A proposição de autoria do deputado Geraldo Resende (PSDB) inclui entre os profissionais graduados em Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional a atenderem essas comunidades. Os serviços terão duração de 24 meses e carga de 40 horas semanais.

“Temos um histórico de excelência na formação desses profissionais em saúde, porém, por muitas vezes, toda esta qualidade não chega até as localidades mais carentes. O que queremos é que no começo de suas carreiras, os novos médicos, enfermeiros, dentre outros, conheçam o verdadeiro Brasil e coloquem os seus saberes à disposição de todos”, afirmou o parlamentar.

As carreiras de biomédico e serviço social foram incluídas na proposição por meio da aprovação do substitutivo na Comissão de Seguridade Social e Família no ano passado. O texto passou por modificações na Comissão de Educação para deixar claro que a proposta não deve prejudicar a prestação do serviço militar já prevista nas leis 4.375/64 e 5.292/67 para estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária.

Outra mudança é a dispensa do serviço obrigatório os profissionais que participem do Programa Mais Médicos e os residentes com atuação nas áreas prioritárias do Sistema Único de Saúde. O disposto na futura Lei não será aplicado aos profissionais que cursarem faculdades ou universidades públicas tão somente para especialização, mestrado ou doutorado.

A proposição prevê que o profissional poderá ser dispensado do Serviço Civil, desde que manifeste desinteresse em sua prestação e efetue o integral ressarcimento ao Estado dos valores gastos em sua graduação. Os que cumprirem o serviço deverão ser remunerados pelo valor do piso salarial definido por lei para a respectiva atividade profissional.

O substitutivo também permite aos profissionais prestadores do Serviço Civil o exercício privado de sua atividade, desde que em horário não colidente com o horário de trabalho obrigatório. “Há um investimento público para a formação desses profissionais. Lutamos para que parte desses recursos retorne aos contribuintes por meio de fundamentais serviços em saúde para àqueles que mais precisam”, finalizou Resende.