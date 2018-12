Projeto de gestão do trabalho da SESAU conquista 7º lugar do Prêmio InovaSUS

O projeto Co-Gestão na Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Gerência de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (SESAU) conquistou o sétimo lugar do Prêmio InovaSUS 2019. O resultado garante um aporte financeiro de R$85 mil para serem utilizados nas ações de Educação em Saúde.

O projeto desenvolvido pela SESAU concorreu com dezenas de outros trabalhos de todo o país e somente 13 foram selecionados e tiveram a premiação homologada.

Para o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, o resultado é reflexo do empenho e dedicação dos servidores e representa uma conquista sendo acima de tudo fruto do planejamento e trabalho.

“A educação continuada é extremamente importante na área da saúde. A troca de experiências e aprofundamento das discussões baseadas na técnica são extremamente importantes para a melhoria no processo de trabalho”, ponderou.

O concurso denominado “InovaSUS 2018 – Gestão do Trabalho em Saúde” tem por objetivo identificar, reconhecer, valorizar, incentivar e premiar as experiências inovadoras em Gestão do Trabalho em Saúde no âmbito do SUS.

O “INOVASUS 2018 – Gestão do Trabalho em Saúde” contempla experiências implementadas há no máximo cinco anos ou em execução há pelo menos seis meses pelas Secretarias de Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, bem como instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos que atuam em colaboração com o Sistema Único de Saúde (SUS).