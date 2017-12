Projeto acolhe e oportuniza acompanhamento psicológico gratuito a servidores da Saúde

Os atendimentos são feitos de forma programada no Ambulatório em Saúde Mental do CEM e e no CAPS Afrodite conforme encaminhamento feito pelos profissionais da Gersau. Mais informações sobre o funcionamento do projeto podem ser obtidas através do número: 3 - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Implantado há cerca de três meses o projeto “Cuidar de Quem Cuida” tem se mostrado uma importante ferramenta de acolhimento, promoção e prevenção em saúde do servidor. Através do trabalho desenvolvido pela Gerência de Saúde do Servidor (Gersau) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), foi possível constatar o aumento na procura por auxilia tratamento psicológico por parte dos profissionais, bem como a redução no auto índice de absenteísmo, conforme balanço apresentado nesta sexta-feira (22) em reunião com superintendentes e diretores da Sesau.

O objetivo do projeto é prevenir os agravamentos e identificar as consequências destes quando acontecem, estabelecendo quando possível, o nexo entre trabalho e adoecimento mental, da demanda gerada pelo projeto “GERSAU AQUI”.

A intenção é proporcionar atendimento em saúde mental aos trabalhadores, com opções de horários alternativos, realizar atendimento psicológico individual, bem como realizar acolhimento com orientações, aconselhamento, acompanhamento psicoterápico em grupo e individual, realizando encaminhamentos quando necessário conforme demanda.

Durante a concepção do projeto, foram feitas visitas técnicas em unidades de saúde e realizada uma escuta psicossocial para, assim, verificar a demanda para o projeto “Cuidar de Quem Cuida”.

De acordo com balanço da Gersau, a procura por atendimento psicológico na GERSAU apresentou aumento significativo durante o ano: no período de janeiro até junho de 2017 (antes da implantação do projeto cuidar de quem cuida) foram computados 17 agendamentos (com 12 atendimentos realizados), já no segundo semestre, de julho até outubro de 2017, foram registrados 115 agendamentos (com 81 atendimentos realizados), firmando, assim, o interesse pelo servidor em ter atendimento psicológico buscando informações e auxílio para prevenir e/ou tratar um possível adoecimento mental, melhorando sua qualidade de vida pessoal e profissional.

Foi constatado que, atualmente a categoria mais presente no projeto é a enfermagem, totalizando 45% da demanda. Seguido pelos agentes comunitários de saúde 26%. Tal número justifica-se tanto pelo quantitativo de profissionais na rede quanto pelo trabalho interdisciplinar .

79% dos servidores atendidos até outubro no projeto já estavam em acompanhamento médico no momento da triagem e 21% não faziam nenhum tipo de acompanhamento especializado.

Os atendimentos são feitos de forma programada no Ambulatório em Saúde Mental do CEM e e no CAPS Afrodite conforme encaminhamento feito pelos profissionais da Gersau. Mais informações sobre o funcionamento do projeto podem ser obtidas através do número: 3314-3345.