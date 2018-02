Programa Viva Saúde estimula hábitos saudáveis para servidores da SAD

Iniciativa da Coordenadoria Especial de Políticas de Gestão de Pessoas (Cegesp), continua no período vespertino, a partir das 13h30 na sala de reuniões da SAD - Fotos: David Majella

Com objetivo de promover a saúde preventiva e incluir hábitos saudáveis no dia a dia do servidor público, a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) recebeu na manhã desta quinta-feira (22) mais uma ação do programa Viva Saúde, desenvolvido pelo Instituto Ação e Cidadania (IAC), através da Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems).

Cerca de 100 servidores se cadastraram para participar da ação que tem por objetivo monitorar e atualizar avaliações de prevenção primária, proporcionando mecanismos para melhoria da qualidade de vida e redução de fatores de risco que levam a doenças cardiovasculares, uma das principais causas de morte no País.

O titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, destaca a importância das ações preventivas da saúde do servidor. “Essa parceria é mais uma forma de promover a saúde do nosso servidor. Seja com a prática de exercícios físicos ou com palestras temáticas, estamos sempre estimulando esse cuidado, com a saúde física ou emocional. O Viva Saúde traz esse cuidado para dentro do ambiente de trabalho, isso já é um grande passo para quem dispõe de pouco tempo para buscar as primeiras orientações”.

De acordo com a educadora física, Thays Gonçalves, os procedimentos do programa Viva Saúde são preventivos. “Além da bioimpedância aferimos a pressão arterial, realizamos o teste de glicemia capilar para os diabéticos, e quando há necessidade, realizamos a expedição de guia de exame que avalia o perfil lipídico do paciente. Nosso objetivo é ajudar o servidor a entender como estão suas medidas e, às vezes, se detectamos um quadro de hipertensão ou diabetes já encaminhamos para uma equipe multidisciplinar que realiza o acompanhamento de prevenção secundária” explica.

Entre os servidores atendidos durante a manhã, Sueli Nunes falou da praticidade que a ação traz. “Fico contente pela oportunidade de ter esse atendimento preventivo aqui no trabalho, porque às vezes a gente não tem tempo, ou disposição de fazer uma consulta. Então, essa valorização funcional, que preza a qualidade de vida e o bem estar da gente, é de grande valia” afirma a servidora de 56 anos.

Iniciativa da Coordenadoria Especial de Políticas de Gestão de Pessoas (Cegesp), continua no período vespertino, a partir das 13h30 na sala de reuniões da SAD.

O Programa

Desde 2007 o Programa Viva Saúde desenvolve ações de conscientização entre os servidores, alertando que a mudança de hábitos, associada a exames de rotina auxiliam na promoção da saúde, do bem estar e da qualidade de vida. A organização baseia-se na adoção das linhas de cuidado, responsáveis pela criação de vínculos entre o beneficiário e a equipe da Cassems, que acompanhará continuamente o paciente a fim de garantir a sua recuperação e mudança no estilo de vida.