Programa Saúde em Foco aborda a relevância dos hábitos saudáveis para a Terceira Idade

A expectativa média de vida do brasileiro atualmente é de 76 anos - Foto: Reprodução

O Programa Saúde em Foco, da TV Assembleia, será exibido nesta quarta-feira (6) e aborda a importância de cuidados para aqueles que desejam envelhecer bem. Entre os itens a serem observados pelas pessoas estão a alimentação adequada, a prática de atividade física regular, a realização de atividades sociais e evitar o tabagismo. O entrevistado desta edição é o médico geriatra José Roberto Pelegrino.

José Roberto Pelegrino considera que envelhecer de forma saudável é uma opção pessoal. “O importante mesmo é que nesta fase as pessoas continuem de bem com a vida, esbanjando saúde física, psicológica e vida social”, afirmou o especialista.

A expectativa média de vida do brasileiro atualmente é de 76 anos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa brasileira é composta por 29 milhões de pessoas, totalizando 14,3% da população total do país. Temos a medicina geriátrica para auxiliar uma sociedade que terá, cada vez mais, idosos. Esta ciência avança a cada dia e vem propiciando longevidade com melhor qualidade de vida à população.

Confira o programa Saúde em Foco, nesta quarta-feira, que é exibido no canal 9 da Net, acompanhe também pelo canal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) no Youtube, e confira todas as nossas edições.