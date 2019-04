Programa 'Odontologia para Bebês' leva atendimento odontológico para crianças na capital

A odontóloga Heloisa Helena da Cunha afirma que a Cassems abraçam as iniciativas em prevenção e no caso da odontologia para crianças, ela explica que quanto mais precoce for, melhor para os pequenos pacientes - Foto: Divulgação

O programa de prevenção "Odontologia para Bebês” leva, no dia 18 de abril, às 14h30, na sede da Cassems, atendimentos e palestras para os beneficiários de Campo Grande. O programa agrega conhecimento aos pais sobre prevenção e cuidados com a saúde bucal das crianças de zero a três anos. O encontro acontece na rua Antônio Maria Coelho, nº 6065. Para se inscrever, os pais devem entrar em contato pelo número: 3309-5394

A odontóloga Heloisa Helena da Cunha afirma que a Cassems abraçam as iniciativas em prevenção e no caso da odontologia para crianças, ela explica que quanto mais precoce for, melhor para os pequenos pacientes. “Assim, vamos prevenir não só um problema de cárie que é o mais popularmente conhecido, mas também podemos cuidar de hábitos nocivos, da interferência do freio lingual ou labial na amamentação. Quanto mais cedo a criança chegar, melhor será o tratamento”.

Heloisa Helena explica que existem muitos mitos à respeito da higiene bucal durante a infância que prejudicam os cuidados dos pais em procedimentos dentários.

“Temos que desmistificar que criança tem medo de dentista. Eu brinco dizendo que ele nem sabe o que é dente, então não vai ter medo de dentista. Segundo: que antibiótico ou qualquer outra medicação faz mal para os dentes. Não é verdade, pois o que faz mal para os dentes é a falta de higiene bucal. Terceiro: que a amamentação é “livre demanda até o quanto a mãe aguentar ou a criança quiser”: temos que entender que a partir do momento em que a criança tem dentes, a amamentação é complemento e não suporte nutricional.

A beneficiária Nayane Vasques levou o seu filho, Leonardo, para receber informações e atendimento odontológico. Ela explica que o seu filho gosta de realizar os procedimentos de higiene bucal. “Acho muito interessante essa palestra, pois muita das vezes não sabemos como cuidar da primeira dentição e nos mostra como fazer a escovação, passar fio dental, pois muita das vezes a criança é resistente, esse acompanhamento ajuda a prevenir cáries e outros problemas”.

O pequeno Gabriel foi até a Unidade Cassems acompanhar o programa de prevenção junto com a sua mãe, Vania Alice Cavalcante, beneficiária do plano de saúde e mãe de primeira viagem. “A palestra esclareceu muita coisa, até procedimentos que estávamos fazendo errado e agora vamos fazer certo. Com mais informações que a mídia nos traz e a tecnologia, a gente se preocupa mais cedo com os dentes. Quanto mais cedo a gente se preocupar, terão menos problemas, podendo ser evitadas possíveis complicações”.

Confira a agenda do Odontologia para Bebês de Campo Grande no primeiro semestre de 2019:

ΜΑΙΟ

06/05 Segunda-feira 8h

23/05 Quinta-feira 14h30

JUNHO

10/06 Segunda-feira 8h

27/06 Quinta-feira 14h30

JULHO

08/07 Quinta-feira 14h30

25/07 Segunda-feira 8h