Programa de Promoção à Vida e Prevenção às Doenças do Trabalho da PMMS completa 1000 atendimentos

Campo Grande(MS) – A Polícia Militar, desde o início do ano preocupada com os policiais militares, criou o programa de Promoção à Vida e Prevenção às Doenças do Trabalho, levando em conta a – natureza da atividade das forças de segurança – estresse, depressão, atividade ininterrupta mesmo no horário de folga, preocupada com os afastamentos psiquiátricos de policiais e registro de suicídios, montou uma estrutura para prevenção e combate às doenças psicológicas.

O objetivo do programa é desenvolver ações de análise prospectiva dos policiais militares submetidos a tratamento em saúde mental ou que apresentem sintomas similares, com foco na qualidade de vida e satisfação na execução das atividades fim e meio dos integrantes da PMMS, identificando e prevenindo situações que possam levar o profissional ao cometimento do suicídio ou outras práticas relacionadas às doenças mentais. O apoio do Corpo de Bombeiros é fundamental para realização do projeto, por meio de sua Capelania.

O Programa prevê palestras preventivas com os efetivos das Unidades da PMMS, juntamente com seus comandantes, encaminhamento de PMs que buscam apoio para o Fundo de Assistência Feminina, gestões junto a outros programas já em andamento para criação de parcerias e criação do Núcleo Biopsicosocial PMMS.

Foram realizadas palestras com todos os comandantes, além do efetivo do quartel do Comando Geral, corregedoria, Batalhão de Trânsito, 1º BPM, 7º BPM, 9º BPM, 10º BPM, 11º BPM, BPMGdaE, 5ª CIPM, 6ª CIPM, Cavalaria, Batalhão Ambiental, Batalhão Rodoviário, Batalhão de Choque e Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Já foram identidades diversos resultados positivos da ação: quebra de paradigmas no meio PM, desmistificação da temática saúde mental, sensibilização dos gestores e da tropa, registro de aumento de procura para atendimentos e sensação de valorização profissional.

O Programa é iniciativa do Comando Geral da Instituição, coordenado pela Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa, Policlínica e Fundo de Assistência Feminina.

“Os trabalhos estão no início e queremos contemplar todos os policiais militares para que possamos prevenir o mal do século que são as doenças psíquicas, ainda mais em funções policiais que são tão desgastantes”, afirma o diretor da Deip e um dos coordenadores da ação, coronel PM Alexandre Ferreira.

Texto e foto: Gabriella Ferandes – Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS)