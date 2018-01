Programa de prevenção ‘Odontologia para Bebês’ inicia atendimento em Dourados

O odontopediatra responsável pelo atendimento do programa, Fernando Lamers, explica que o foco é despertar a educação e a prevenção nos participantes - Fotos: Ernesto Franco

Criado há dez anos com o objetivo de prevenir problemas e manter a saúde bucal das crianças, o programa de prevenção “Odontologia para Bebês” leva o mesmo acolhimento até Dourados. Desde a sua criação, o programa já atendeu mais de 2 mil crianças de 0 a cinco anos. Além do atendimento às crianças, o programa busca transformar os pais e responsáveis em multiplicadores de conhecimentos.

Os atendimentos realizados em Dourados são uma extensão do existente em Campo Grande e funcionam no mesmo formato que o da Capital. O odontopediatra responsável pelo atendimento do programa, Fernando Lamers, explica que o foco é despertar a educação e a prevenção nos participantes.

“Inicialmente, o programa tem um caráter educativo que é feito de duas maneiras: coletivo, na palestra e individual, na conversa com os pais. Nós passamos as informações sobre os hábitos nocivos para a saúde bucal, durante todo o processo. A filosofia do programa é de intervenção mínima, ou seja, nós prevenimos para não haver problemas e, quando houver, nós tratamos para que não tenha mais”, explica Lamers.

Para a diretora de Assistência Odontológica da Cassems, Denise Sakae, a expansão do programa mostra que o método adotado, baseado na prevenção e na promoção da saúde bucal, é eficaz por apresentar resultados satisfatórios na criança e familiares, uma vez que, ao receberem informações corretas, ocorre a mudança de hábitos nocivos, bem como a prevenção de problemas bucais.

“A intenção da Caixa dos Servidores é expandir o atendimento para o interior, até porque, o programa aqui da Capital atende vários beneficiários do interior do Estado”, afirma.

Como funciona o programa

Para participar do programa, os pais devem se cadastrar para as palestras, onde eles terão informações sobre hábitos alimentares, higienização, traumas, entre outros. Após a palestra, será agendada a primeira consulta clínica do bebê, onde o atendimento individual é realizado e os pais são orientados de acordo com a faixa etária da criança.

Algumas crianças chegam para o primeiro atendimento já com atividade de cáries que são decorrentes, na maioria dos casos, de hábitos nocivos como o aleitamento ao seio tardio, mamadeiras açucaradas, associados à falta de higiene. Devido a este quadro, no programa também são realizados procedimentos restauradores e preventivos.

Os retornos serão trimestrais, até a criança completar cinco anos de idade, quando deverá ser direcionada à Odontopediatria.

Confira o cronograma das palestras educativas do programa de prevenção “Odontologia para Bebês” para o primeiro semestre de 2018:

- Campo Grande

- 25/01: 14h30

- 29/01: 8h

- 29/03: 14h30

- 09/04: 8h

- 26/04: 14h30

- 07/05: 8h

- 24/05: 14h30

- 04/06: 8h

- 22/06: 14h30

- Dourados

- 23/01: 14h

- 25/01: 14h

- 31/01: 8h30

- 07/02: 8h30

- 20/02: 14h

- 07/03: 8h30

- 20/03: 14h

- 11/04: 8h30

- 24/04: 14h

- 09/05: 8h30

- 22/05: 14h

- 06/06: 8h30

- 19/06: 14h

Serviço: Para participar do ‘Odontologia para Bebês’, os pais ou responsáveis devem fazer o agendamento pelos seguintes telefones: Campo Grande: 3309-5394, sendo o atendimento realizado na sede da Cassems, localizada na Rua Antonio Maria Coelho, 6065, sob os cuidados da Dra. Heloísa Helena da Cunha Maia de Souza. Dourados: 3033-8359, no Centro Odontológico que fica na Rua Mato Grosso, 1470, sob os cuidados do Dr. Fernando Lamers.