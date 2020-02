Programa de eletivas vai tirar 1,2 mil pessoas da fila de espera por cirurgias de hérnia e vesícula

Até dezembro deste ano ao menos 1,2 mil pessoas que aguardam na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) por uma cirurgias de hérnia ou colecistectomia (vesícula) no Estado deverão ser beneficiadas através do programa de cirurgia eletivas por videolaparoscopia (laser) que serão realizadas no hospital São Julião, em Campo Grande. A instituição está recebendo aporte de R$2,3 milhões para execução dos procedimentos, fruto de emenda parlamentar do senador Nelsinho Trad. A formalização do repasse e anúncio do programa ocorreram no fim da tarde desta sexta-feira (28) no gabinete do prefeito Marquinhos Trad, em ato que contou com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

De acordo com o diretor-administrativo do hospital São Julião, Amilton Alvarenga, a expectativa é de que as cirurgias sejam iniciadas ainda na primeira quinzena de março.

“Iremos receber essa demanda que está sendo filtrada pelo município e a partir de então vamos começar a agendar as cirurgias. A previsão é de que conseguimos manter a média de 100 a 120 cirurgias por mês”, disse.

Conforme o diretor, uma equipe de quatro profissionais médicos cirurgiões foi montada para atender a demanda.

Proponente da emenda que possibilitará a realização dos procedimentos, o senador Nelsinho Trad, destacou que tem buscado atuar enquanto parlamentar com olhar voltado às necessidades e dificuldades enfrentadas pelo Poder Executivo, sendo a Saúde uma das áreas mais sensíveis e que necessita de investimentos impactando diretamente na vida de milhares de pessoas. Ele frisa ainda a importância do alinhamento da gestão e da elaboração de bons projetos.

“Através de iniciativas como esta construída em conjunto é possível beneficiar milhares de pessoas que estão aguardando há muito tempo por uma cirurgia”, complementa.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, destaca que a parceria com o hospital São Julião será fundamental para atender boa parte da demanda, sendo possível, posteriormente, alinhar novos projetos para a realização de outros procedimentos.

“Esse programa é extremamente importante porque vamos conseguir atender essas pessoas que estão ai há mais de três anos esperando. Uma cirurgia menos evasiva, feita por video, com possibilidade de recuperação mais rápida”, diz.

Na avaliação do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta dar mais celeridade as cirurgias eletivas é fundamental para garantir que o paciente tenha risco menor de complicação.

“A cirurgia deve ser feita no tempo certo. Se um paciente está com uma hérnia estrangulada, por exemplo, ele pode ter complicação severas e parar no CTI. Isso traz riscos a ele e também acaba onerando o município, pois a conta fica mais cara. Se você atender esse paciente dentro da sua necessidade, não há esse agravante”, complementa.

Durante a solenidade o ministro anunciou que deve viabilizar recursos para o hospital São Julião investir na formação de profissionais de saúde e também deve indicar a unidade hospitalar como um dos polos de pesquisa que serão instituídos pelo ministério para a hanseníase.

“O hospital São Julião é representativo para Mato Grosso do Sul, em especial para Campo Grande. Existe um legado construído através do trabalho da irmã Sílvia (Vecellio) nas últimas décadas, que precisa ser reconhecido como excelência”, finaliza.

A solenidade contou com a presença do secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, do secretário municipal de Governo, Antonio Lacerda, dos vereadores, Eduardo Cury, Junior Longo, Otávio Trad e William Makdsoud, além de profissionais do hospital e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).