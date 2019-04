Profissionais recebem capacitação para ampliar oferta da auriculoteria nas unidades de saúde

A auriculoterapia é uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa que pode tratar disfunções físicas, mentais e emocionais através da estimulação em pontos específicos da orelha. Na Rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande, a prática tem sido usada em abordagens individuais, como em coletivas, além de auxiliar no tratamento de pessoas que desejam abandonar o vício do tabaco.

Para ampliar a oferta da auriculoterapia nas unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF), a Sesau está oferecendo desde a semana passada o curso de formação com o intuito de promover o ensino e capacitação de profissionais de saúde em auriculoterapia, em conformidade com as diretrizes das Políticas Nacionais de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PICS).

O curso consiste em três módulos, com carga horária total de 40 horas, sendo oferecidas 24 vagas para profissionais Nasf-AB, uma vez que a Sesau tem usado os Núcleos como estratégia para ampliar a oferta das PICS no âmbito da Atenção Básica. Além do mais, algumas experiências exitosas na aplicação desta prática em usuários do SUS no município – como as apresentadas em março de 2018, no Congresso Internacional de Práticas Integrativas-, evidenciaram a necessidade de ampliar o número de profissionais que para executar tais práticas.

O módulo I teve início no último dia 27 com previsão do término no dia 10 de maio.