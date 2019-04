Profissionais do SAMU regional Campo Grande participam de curso de recertificação

O curso simula situações onde o profissional deve realizar a imobilização de crianças e adultos.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) regional Campo Grande iniciaram esta semana um curso de recertificação visando o aprimoramento das práticas de socorro e salvamento, previsto em portaria ministerial que evidencia o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência.

De acordo com a enfermeira Michele Mafra, supervisora do Núcleo de Educação em Urgências (NEU) do SAMU, o treinamento reúne técnicos de enfermagem, condutores, radioperadores, técnicos auxiliares de regulação médica (TARM) e enfermeiros, divididos em turmas.

Durante três dias os profissionais recebem noções teóricas e práticas de atendimento a ocorrências trauma, avaliação clínica com atendimento a parada cardiorespiratória em crianças e adultos e assistência ao parto e recém nascido.

Ao fim do treinamento os profissionais são submetidos a avaliações teóricas e práticas sobre os temas abordados.