Profissionais debatem desafios do atendimento durante abertura do Seminário de Urgência Pré-hospitalar

Profissionais da saúde que atuam na Rede de Urgência e demais setores da Rede Pública de Saúde de Campo Grande estarão reunidos nos próximos três dias (4,5 e 6 de outubro) no 1º Seminário de Urgência Pré-hospitalar Fixo, que acontece no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A abertura aconteceu há pouco com a presença do prefeito Marquinhos Trad e do secretário de Saúde, Marcelo Vilela, superintendentes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), entre outras autoridades.

Durante a manhã, os profissionais discutem os desafios de gestão direcionada ao atendimento nas unidades de urgência. O assunto é um dos temas abordados na palestra da doutora em enfermagem pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Luana Cássia Miranda Ribeiro.

Além disso, conforme a palestrante, a palestra chama a atenção para a importância da liderança atual em enfermagem, considerando a necessidade de tomadas de decisões quase que instantâneas no serviço de urgência e emergência.

“Nós abordamos esse tema justamente agregando os aspectos atuais de acordo com os princípios científicos, e observando o que pode ser inserido e ou agregado no atendimento hoje prestado em Campo Grande. A intenção é aprimorar o serviço com foco na melhoria da assistência ao paciente”, disse.

A palestrante ressalta ainda a necessidade da aplicabilidade do conceito gestacional eficiente no atendimento prestado nestas unidades e que tal modelo vem sendo utilizado com resultados positivos em países mais desenvolvidos e grande centros do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro, entre outros estados da região sudeste.

“A demanda de saúde mudou muito. Hoje o foco está mais voltado nas pessoas e no atendimento. A demanda atual exige uma postura diferente e isso por isso temos que trabalhar de forma mais conceitual”, pondera.

O evento organizado pela organizado pela Coordenadoria de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) ocorre até a sexta-feira (06) com extensa programação voltada para os profissionais da área da saúde e público em geral.

O objetivo do seminário é divulgar o trabalho realizado na rede de urgência pré-hospitalar fixa do município de Campo Grande, promover atualização de conhecimentos, integração multiprofissional e interinstitucional e a integração ensino-serviço, através da divulgação dos serviços prestados para a comunidade acadêmica conveniada à Sesau.

Em Campo Grande, a rede de urgência vem sendo estruturada há mais de 30 anos. Atualmente, a rede conta com 10 unidades de urgência e emergência, sendo seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) – Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário, Leblon, Moreninhas, Santa Mônica – e quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs) – Tiradentes, Nova Bahia, Coophavilla e Aero Rancho.

PROGRAMAÇÃO

1 ºDIA VESPERTINO.

13:30-15:15. Mesa redonda: Interface entre os serviços pré-hospitalar fixo da rede municipal de saúde x serviço pré-hospitalar móvel De Campo Grande. Perspectivas atuais.

Convidados: Representantes dos serviços: SAMU, CORPO DE BOMBEIROS, QUALISALVA, UNIMED.

Moderadora: ENFª MICHELE DA SILVEIRA MAFRA – Coordenadora Núcleo Educação Permanente SAMU.

15:15-15:30. INTERVALO.

15:30-16:15. Relato de experiência 02: A assistência de enfermagem no uso da ventilação mecânica nas UPAS. Participação: UPA-CEL,UPA-MOR,UPA-UNI,UPA-VAL,UPA SANTA MONICA E UPA-LEBLON.

Apresentação: ENFª ANA CRISTINA COELHO – RESPONSÁVEL TÉCNICA UPA SANTA MÔNICA.

16:15-16:45 Relato de experiência 05.Atuação do serviço social na rede de urgência.

Apresentação: ASSISTENTE SOCIAL JANETE MATOS E ELAINE PEREIRA ALVES.

16:45-17:00 Aberto para perguntas/encerramento.

2º DIA – MATUTINO (05/10)

8:00-09:15. Palestra: A educação permanente x educação continuada para os profissionais da rede de urgência pré-hospitalar fixo.

Palestrante: ENFª DEISE ADANIA ZANONI -COORDENADORA – NEPU/SES.

09:15-09:30. Intervalo.

09:30-10:00. O papel do Enfermeiro na organização e manutenção de um serviço pré-hospitalar fixo,na rede municipal de saúde.

Apresentação: ENFª MARTA SUMARA.CURG/Colegiado de urgência fixo.

10:00-11:00. PALESTRA:PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.UMA FERRAMENTA DE GESTÃO DA QUALIDADE DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE.

PALESTRANTE:ENFª LUCIENNE GAMARRA VIEIRA.GERENTE DE ENFERMAGEM/HRMS.

VESPERTINO

13:30-14:00.Relato de experiência – A educação continuada e o controle de infecção na Rede de urgência pré-hospitalar fixo.

Apresentação : ENFª ALESSANDRA LYRIO – CMCIRAS.

14:00-14:30. Relato de experiência:Organização da Central de Material e esterilização da Unidade de Pronto-atendimento (UPA) Moreninha.

Apresentação: ENFº ALEX SANDRO MOURA GOMES – RESPONSÁVEL TÉCNICO DA UPA MORENINHA.

14:30-15:00. Relato de experiência 06. Prevalência dos casos de Intoxicação exógena,notificados na UPA Universitário.

Apresentação: ENFª BARBARA SANTOS – RESPONSÁVEL TÉCNICA DA UPA UNIVERSITÁRIO.

15:00-15:30. Intervalo.

15:30-16:00 Relato de experiência 11. Classificação de risco na rede de urgência.

Apresentação: ENFº ALINE MARQUES DE OLIVEIRA – RESPONSÁVEL TÉCNICA CENTRO REGIONAL DE SAÚDE DO COOPHAVILA II.

16:00-17:00. Palestra: Índice de violência registrado nas unidades 24 hs,da rede de urgência e emergência ,do município de Campo grande,nos últimos 05 anos.

Apresentação: PSICÓLOGA SUELI MENDES – NÚCLEO DE VIOLÊNCIA SESAU.

3 ºDIA -MATUTINO (06/10)

8:00-9:15. Palestra: Principais patologias mentais que acometem os profissionais que trabalham no serviço de urgência/emergência e a necessidade de um adequado suporte psicológico.

Apresentação: MÉDICA PSIQUIATRA DRª GISLAINE BUDIB POLETO/CAPS III.

9:15-9:30. Intervalo.

9:30-10:15.Palestra:Segurança do paciente.

Apresentação:ENFª GABRIELA DARBELO – Núcleo de segurança do paciente/Superintendência de gestão do cuidado.

10:15-10:45. Relato de experiência 04:Construção de saberes, POPS no serviço de urgência pré-hospitalar fixo na rede municipal de saúde.Lançamento do manual de POPs da RUE.

Apresentação: ENFª MARTA SUMARA.CURG/COLEGIADO DE URGÊNCIA fixo.

10:45-11:00.

3 ºDIA.VESPERTINO.

13:30-15:00. Protocolos de Acolhimento com classificação de risco.Revisão bibliográfica.

Apresentação:ENFªDEISE ADANIA ZANONI E ENFª SUZICLÉIA STRAPASON.

15:00-15:30.Intervalo.

15:30-16:00. Continuação;

16:00-16:30 Fechamento da discussão;

16:30-17:00. Encerramento.

SERVIÇO

1º Seminário de Urgência Pré-Hospitalar Fixo

LOCAL : Auditório da SEMED – Rua Onicleto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida.

Informações: 3314 – 3385

