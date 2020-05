Profissionais de saúde terão tutorial gratuito para a COVID-19

O Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro), o Instituto Carlos Chagas e a Estácio produziram um tutorial oficial de condutas para o enfrentamento do coronavírus, com o objetivo de capacitar e orientar profissionais de saúde na linha de frente.

O tutorial gratuito é o primeiro chancelado por um Conselho Regional de Medicina e está disponível para consulta de profissionais de saúde de todo o Brasil no canal da Estácio no Youtube. Inicialmente, foram produzidas 10 aulas com temas relacionados à doença, consolidando as melhores evidências encontradas e publicadas em estudos internacionais até aqui e adequando os protocolos e práticas médicas à realidade. Professores e profissionais especializados gravaram aulas teóricas e práticas, sobre o diagnóstico, desenvolvimento da doença e casos mais graves de internação e intubação. Os procedimentos práticos foram gravados com robôs e simuladores no Centro de Simulação Realística do curso de Medicina da Estácio.

Dr. Sylvio Provenzano, presidente do CREMERJ, enaltece a iniciativa e a parceria das instituições.

"São atitudes como esta que enaltecem o trabalho Médico. É de fundamental importância esta iniciativa da Estácio, do Instituto Carlos Chagas, que contam com o total apoio e divulgação do CREMERJ. Sentimo-nos orgulhosos que estas instituições estejam juntas com o CREMERJ, onde estes tutoriais serão uma grande ajuda para os Médicos do Rio de Janeiro. Este é um trabalho que tem nível internacional com uma abrangência completa na Medicina. Mais uma vez, estamos honrados com esta parceria”.

Para o Dr. Ricardo Cavalcanti, presidente do Instituto Carlos Chagas, a capacitação dos profissionais nesse momento é muito importante.

“Estamos vivendo um momento extremamente difícil, como uma guerra. Para uma estratégia bem sucedida, precisamos ter atenção nos detalhes, já que há muitas adversidades. E um dos detalhes mais importantes é a capacitação de pessoal. Nosso objetivo é ensinar, capacitar e relembrar todos os profissionais a atuar em uma situação severa, como a do enfrentamento da COVID-19”.

Silvio Pessanha Neto, diretor nacional de Medicina da Estácio, explica a importância das demonstrações práticas nas aulas do tutorial.

“Nesse momento de pandemia, há um volume muito grande de informações sobre condutas médicas para a COVID-19. Reunimos as melhores evidências até aqui e adaptamos às práticas já existentes, para que o profissional esteja plenamente capacitado e protegido. Além da explicação teórica, incorporamos também as demonstrações práticas, essenciais nesse momento, usando toda a infraestrutura do curso de medicina da Estácio, com os laboratórios, robôs e equipamentos de simulação realística”.

Temas:

- Conduta na intubação em portadores de Coronavirus - Completo

- Conduta na intubação em portadores de Coronavirus - Modulo Prático

- Conduta na intubação em portadores de Coronavirus - Modulo Teórico

- Traqueostomia em portadores de Coronavirus

- O pulmão do paciente portador de Coronavirus

- Diagnóstico por imagem em pacientes portadores de Coronavirus

- Afecções Cardiológicas em pacientes portadores de Coronavirus

- Alterações vasculares em pacientes portadores de Coronavirus

- Paramentação, utilização e descarte de EPIs em portadores de Coronavirus