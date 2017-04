Profissionais de saúde são capacitados para aplicar testes de HIV, sífilis e hepatites

A equipe de prevenção e combate a IST/AIDS (infecções sexualmente transmissíveis) da Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau) realiza nesta semana a Capacitação para Aplicação de Testagem Rápida de HIV, Sífilis e Hepatites Virais (HCV e HBSG). As palestras são voltadas para profissionais de saúde e acontecem no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (LaCen).

Cerca de 30 enfermeiros da rede básica de saúde da Capital, de unidades de atendimento 24h (UPAs e CRSs), incluindo profissionais da Penitenciária Federal de Campo Grande, participam desta capacitação. Ao final, eles receberão um certificado e estarão aptos para realizarem testes rápidos na população.

Além das aulas práticas de aplicação do teste, os profissionais de saúde recebem orientações de como abordar a população, bem como a importância das profilaxias pré e pós exposição (PrEP e PEP).

Outros temas também fazem parte da capacitação, como a história e perfil epidemiológico do HIV/AIDS e a transmissão vertical do vírus, epidemia de sífilis adquirida e impacto sobre a forma congênita da doença e troca de experiências das unidades de referência.

“Nosso objetivo é garantir que em todas as unidades de saúde da Capital haja um profissional capacitado e apto para realizar os testes na população. É importante frisar que os exames rápidos estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde (UBS e UBSF) o que facilita o acesso do indivíduo para saber qual a condição sorológica”, disse a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Mariah Barros.

Para a próxima capacitação que ocorre entre os dias 24 e 28 de abril, já estão inscritos 30 profissionais de saúde.

