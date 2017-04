Profissionais de saúde e crianças de até 2 anos começam a ser vacinados contra gripe

Os profissionais de saúde e crianças de seis meses até dois anos de idade começaram a ser imunizados contra a gripe nesta terça-feira, dia 18, em 65 unidades de saúde da Capital. A Campanha de Vacinação contra a Gripe teve inicio hoje no município com término previsto para o dia 26 de maio e será feita de forma escalonada, o seja, dividida em grupos, conforme calendário pré-estabelecido pelo Ministério da Saúde.

A professora Josany Silveira Barros foi uma das dezenas de mães que aproveitaram o inicio da campanha e foram logo cedo até a unidade de saúde do bairro Tiradentes para colocar a caderneta de vacina da pequena Maria Eduarda em dia e já deixa-lá protegida contra a gripe.

“Eu acho muito importante vacinar para evitar que ela fique doente. Desde recém nascida criamos o hábito de levar ela pra vacinar e nunca tivemos problemas”, comentou.

A partir do dia 24, tem inicio a segunda etapa de imunização em gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz recentemente) e crianças menores de 5 anos. A partir do dia 02 de maio, os demais grupos devem tomar a vacina. O chamado Dia D de mobilização nacional da campanha acontece no dia 13 de maio. Além dos 65 postos de vacinação, as pessoas também poderão ser imunizadas em um trailer que estará na Praça Ary Coelho do dia 08 ao dia 20 de maio.

Nesta primeira etapa, o município recebeu cerca de 44 mil doses da vacina do Ministério da Saúde para atender o primeiro público e a previsão é de que até o fim da campanha sejam encaminhadas mais 136 mil doses. A expectativa é de imunizar 90% do publico alvo.

Quem deve tomar?

Segundo recomendação do Ministério da Saúde (MS), indivíduos com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de cinco anos, as gestantes, as puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional e professores (público ou privado) do ensino básico, médio e superior, devem receber as doses.

Documentos necessários

Para receber a dose, todos os indivíduos do grupo de risco devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia); documento pessoal de identificação; e, a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos para todos, os profissionais de saúde devem apresentar a carteira de conselho ou holerite; as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico.

Informações

Na página oficial da Sesau (www.capital.ms.gov.br/sesau) há na barra de menus um campo específico denominado “Influenza 2017” e nesta aba é possível ter informações como: Quem deve se vacinar?; Documentos exigidos; Cronograma de Vacinação; Locais de Vacinação; Dia D – 13 de maio; e, Informativos. O boletim de imunização será divulgado semanalmente através do site.

Veja Também

Comentários