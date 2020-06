Profissionais de saúde criam ‘websérie’ para orientar pacientes durante a pandemia de Covid-19

Profissionais de saúde do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária (Nasf-AP) de Campo Grande encontraram uma solução criativa para manter as orientações e atendimentos aos pacientes durante o período de pandemia do coronavírus (Covid-19) - Foto: Prefeitura de Campo Grande

Profissionais de saúde do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária (Nasf-AP) de Campo Grande encontraram uma solução criativa para manter as orientações e atendimentos aos pacientes durante o período de pandemia do coronavírus (Covid-19), através da criação de uma “websérie”, contendo uma série de vídeos temáticos que estão sendo disponibilizados à população por meio das redes sociais.

A iniciativa é uma alternativa encontrada para manter os atendimentos aos usuários, considerando a necessidade de evitar aglomerações desnecessárias neste momento nos serviços de saúde.Cerca de 10 profissionais, entre psicólogos, nutricionistas, profissional de educação física, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, farmacêutico, estão envolvidos na produção dos conteúdos.

Os vídeos abordam diversos temas que vão desde os cuidados com a alimentação, atívidade física e saúde mental, até orientação sobre doenças crônicas.

Os primeiros materiais produzidos que falam sobre os cuidados com alimentação, atividade física e saúde mental durante já começaram a ser disponibilizados nas páginas do Nasf-AP no Instagram e Facebook: (instagram.com/nasfsesau e facebook.com/nasf.sesau). O conteúdo também está sendo compartilhado através dos aplicativos de mensagem.

No #episódio1 da série “Cuidados em saúde em tempo de pandemia” as profissionais de educação física Eliane e Kathiuce orientam sobre exercícios que podem ser feitos em casa e com a ajuda de uma cadeira.

O estresse e a ansiedade, provocado pelo isolamento social é o tema do #episódio2, onde o psicólogo Paulo Carvalho destaca algumas orientações.

A partir da próxima semana, do dia 15 ao dia 19 de junho, estará disponível um vídeo com o tema: Semana da atividade física: “Movimenta SUS”.

Orientações sobre alongamento com bastão, exercícios abdminais, exercícios resistidos, exercícios localizados MMSS MMII, exercícios de relaxamento e yoga. A programa segue até o dia 10 de junho. Confira o cronograma abaixo:

22 a 26/06: Saúde Mental com abordagem nas práticas integrativas complementares

Stress, ansiedade e depressão; Atividades para relaxamento – yoga e meditação, Prevenção ao suicídio, Auriculoterapia, Luto.

29/06 a 03/07: Semana de Orientação sobre Doenças Crônicas (Hipertensão e Diabetes).

Orientações sobre cuidados gerais, pé diabético, alimentação, exercícios físicos, rotinas e organização de medicamentos.

06/0 a 10/07: Alimentação e Nutrição

Planejamento de cardápio, Higienização de compras e dos alimentos, como utilizar temperos naturais, técnicas de armazenamento.

Nasf-AP em Campo Grande

O Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF-AP) constitui – se de um dispositivo estratégico para a melhoria da qualidade da Atenção Básica, uma vez que amplia o escopo de ações desta e, por meio de compartilhamento de saberes, amplia também a capacidade de resolutividade clínica das equipes. Trata – se de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por diversas categorias profissionais, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. Estes profissionais devem atuar de maneira integrada, ofertando suporte (clínico, sanitário e pedagógico) as equipes de saúde da família e Atenção Básica.

O principal objetivo do Nasf é aumentar efetivamente a resolubilidade e a qualidade da Atenção Básica, através da ampliação das ofertas de cuidado, do suporte ao cuidado e à intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em âmbito individual quanto coletivo.

Atualmente o Nasf/AP atua em 37 das 71 unidades básicas e de saúde da família (UBS E USF) do município e está em processo de expansão e reorganização para atuar em mais nove unidades e assim atuar em mais de 80% das USFs.