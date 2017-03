Profissionais de educação entram para público-alvo e campanha de imunização contra Influenza começa no dia 10 de abril

Campo Grande (MS) – Começa no dia 10 de abril em todo o Brasil, a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Para esta campanha serão incluídos os profissionais de educação da rede de ensino básico (Ensino Regular, Especial e Educação de Jovens e Adultos – EJA) e superior das escolas públicas e privadas. A inclusão no público-alvo foi um dos principais debates em 2016, devido aos números de casos registrados, sendo Mato Grosso do Sul, um dos principais estados a se mobilizar para a inclusão dos profissionais da rede de ensino.

A mobilização será coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde, através da Superintendência Estadual de Vigilância em Saúde em parceria com as coordenadorias de imunização dos municípios, sendo a meta 90% do público-alvo. De acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, do dia 10 de abril a 13 de abril, a campanha iniciará vacinando os profissionais de saúde. Do dia 17 de abril a 19 de maio começa a imunização dos outros grupos do público-alvo, tendo o dia 6 de maio como o Dia D de mobilização.

A vacinação continua sendo o método mais eficaz para evitar o agravo da doença, além das medidas de cuidado de rotina como a utilização de álcool em gel para lavar as mãos e evitar locais fechados e com pouca ventilação. A campanha anual tem contribuído para a redução das complicações decorrentes da gripe nos grupos vacinados, além de contribuir para diminuição das internações hospitalares, mortalidade evitável e gastos com medicamentos para o tratamento de infecções secundárias.

Além dos profissionais de educação, fazem parte do público-alvo: Pessoas com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias), gestantes puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas, população privada de liberdade e profissionais do sistema prisional.

Para os estados, serão encaminhadas cerca de 59,7 milhões de doses da vacina pelo Ministério da Saúde, além de manter cerca de 300 mil doses como estoque estratégico em nível nacional.

Jefferson Gonçalves

