Profissionais da saúde recebem a Comenda do Mérito Farmacêutico no próximo dia 22 de setembro

Dia 25 de setembro é celebrado o dia do Farmacêutico e para comemorar a data o CRF/MS fará mais uma vez a solenidade de outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico Mário José Bertuol. A entrega da Comenda será no dia 22 de setembro no Murano Buffet, na Avenida Afonso Pena, 4557, em Campo Grande-MS, às 21h30.

A Comenda foi regulamentada em 2015 e tem o objetivo reconhecer profissionais farmacêuticos inscritos que tenham se destacado na contribuição para o desenvolvimento da profissão farmacêutica.

O primeiro a receber a Comenda foi o Dr Ronaldo de Jesus, em 2016 foi o Dr Américo Basílio Nogueira e no ano passado a Dra Maria Tereza Ferreira Duenhas Monreal.

Este ano quem receberá a homenagem do Conselho é o Dr Olentino Garcia Queiroz. Olentino é hoje o delegado regional do Conselho na região de Três Lagoas. O nome dele foi escolhido durante reunião plenária.



Dr Olentino Queiroz será o homenageado deste ano

“Fiquei muito feliz pela indicação. Realmente não esperava, fiquei muito lisonjeado”, ressalta Olentino.

Dr Olentino completou este ano 50 anos de profissão. É responsável técnico na farmácia que é de propriedade dele. Começou a trabalhar em farmácia quando tinha 17 anos. Era ‘serviços gerais’ na farmácia do irmão. “Passei pelo balcão, fui técnico e a paixão me levou a cursar a faculdade de farmácia. Sou um apaixonado pelo que faço. Uma frase que sempre uso é: precisamos servir mais para servir melhor”, destacou.

Justamente essa dedicação em servir fez com que Olentino ficasse conhecido por toda a cidade de Três Lagoas, e foi eleito vereador (1983 – 1988).

É casado com Maria Lucia de Queiroz e tem dois filhos farmacêuticos, além da nora também farmacêutica.



Sobre a Comenda



A comenda carrega o nome de “Mário José Bertuol” nascido em 17 de novembro de 1936, em Farroupilha/RS. Prestou o serviço militar, em Porto Alegre/RS. Ingressou na faculdade de Farmácia e se formou em 1967.

Em 1970 foi aprovado em 1º lugar no Brasil na Escola de Saúde do Exército, como Farmacêutico Bioquímico, tendo sido promovido já a 1º Tenente e iniciado sua carreira como oficial.

Serviu em várias localidades: Rio de Janeiro/RJ, Porto Murtinho/MS, Porto Alegre/RS, Cuiabá/MT e Campo Grande/MS, onde atuou no Hospital Geral de Campo Grande como Chefe do Laboratório, permanecendo até ir para a reserva, em 1991, como Tenente-Coronel. Militou no Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul na comissão de ética e exerceu um mandato como diretor tesoureiro. Exemplo de ética, dedicação, seriedade e companheirismo, faleceu em 4 de julho de 2002.