Profissionais da saúde fazem alerta com atividades, nesta sexta, no Belmar Fidalgo

Médicos neurologistas e enfermeiros do Hospital do Coração, além da equipe multiprofissional, Ligas Acadêmicas de Neurologia e colaboradores lançam em Campo Grande, nesta semana, a campanha “A Vida Conta – Cada minuto faz diferença”.



Dia 29 de outubro é o Dia Mundial contra o AVC (Acidente Vascular Cerebral) e a semana existe para conscientizar população, gestores e profissionais de saúde sobre a importância da doença, uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil. A prevenção, o reconhecimento dos sintomas e o atendimento rápido ao paciente que está sofrendo um AVC são marcos dessa Campanha, pontua a médica neurologista Rebeca Liebich Gigante.

Os profissionais da saúde prestarão serviços de saúde gratuitos na sexta-feira, a partir das 6h30, no Belmar Fidalgo. Depois, das 10h30min às 12h30min, na calçada da Rua Cândido Mariano, em frente ao prédio, de número 1652. E, no sábado, das 10h 30min às 12h30min, no Shopping Pátio Central.

Nesses locais, a enfermeira Bárbara Bruno explicou que haverá aferição de pressão arterial, glicemia, cálculo de índice de massa corporal e orientação nutricional, aula de ginástica e alongamento laboral. “Vamos realizar atividades com foco na prevenção.

Segundo dados da Rede Brasil AVC, 90% dos casos são preveníveis e estão relacionados a hipertensão, sedentarismo, colesterol alto, obesidade, tabagismo, alcoolismo, doenças cardíacas e diabetes,” explicou a enfermeira.

Campo Grande tem, atualmente, 58% dos moradores acima do peso, de acordo com o Ministério da Saúde. Esse é o segundo maior índice do Brasil, perdendo apenas para Rio Branco, no Acre. Diante dessa realidade de uma epidemia de obesidade e de doenças relacionadas, como a hipertensão, a probabilidade de uma pessoa sofrer um AVC aumenta muito. A neurologista Rebeca Gigante pontua que uma em cada seis pessoas no mundo terá um AVC ao longo da vida, esses são dados alarmantes, da Rede Brasil AVC. "E, o paciente que recebe tratamento adequado brevemente tem aumentada a sobrevida e diminuídas as sequelas."



A enfermeira Bárbara Bruno destaca ainda que identificar os sintomas e tomar atitudes rápidas salva vidas e diminui sequelas. “Vamos ensinar a sigla SAMU: Sorria - o sorriso fica torto! Abrace - uma lado do corpo fica fraco. Cante uma Música - a fala fica enrolada. Urgente - ligue para 192”, disse Bárbara Bruno.



Para auxiliar a localização da Unidade de Saúde capacitada mais próxima, a Rede Brasil AVC desenvolveu um aplicativo gratuito - AVC Brasil - para Android e Iphone que localiza as Unidades em todo o país.