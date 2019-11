Profissionais da Fisioterapia oferecem consulta gratuita à população neste sábado na Capital

Acontece neste sábado (9) no Belmar Fidalgo, um multirão onde diversos profissionais da Fisioterapia e Terapia Ocupacional, vão realizar consultas e atendimentos nas mais variadas áreas de atuação das profissões - Foto: Divulgação

Acontece neste sábado (9) no Belmar Fidalgo, um multirão onde diversos profissionais da Fisioterapia e Terapia Ocupacional, vão realizar consultas e atendimentos nas mais variadas áreas de atuação das profissões. As atividades fazem parte das comemorações do "Dia da Fisioterapia e Terapia Ocupacional", celebrado no mês passado e do Jubileu de Ouro dos 50 anos da Regulamentação das Profissões.

De acordo com o fisioterapeuta e presidente do órgão realizador da ação, Crefito 13 (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Mato Grosso do Sul), Renato Silva Nacer, a ação tem como objetivos conscientizar a sociedade acerca da atuação do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e oportunizar à população atendimento gratuito de qualidade.

De acordo com Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), a postura incorreta está entre os principais fatores causadores de afastamentos de trabalhadores com dores nas costas, por exemplo: dados apontam 116 mil pessoas afastadas somente no ano de 2018.

O profissional destaca que o "quanto maior for o entendimento das pessoas sobre as atribuições e importância do papel de cada profissional, maior será a valorização da classe, e que o contato presencial entre profissional e paciente permite estabelecermos vínculos fundamentais para a melhora dos desfechos clínicos".

Serviço:

Crefito em Ação

Quando: 09/11 - Sábado

Horário: 8h às 17h

Local: Praça Belmar Fidalgo - R. Dom Aquino, 2536