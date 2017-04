Professor da UFMS usa Tribuna para falar de tratamento gratuito para Parkinson e Alzheimer

O Professor de Fisioterapia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Gustavo Christofoletti, a convite do Vereador Delegado Wellington, usou a Tribuna na Sessão Ordinária dessa terça-feira (11) para falar sobre o Projeto voluntário criado em 2011, em parceria com os alunos de Fisioterapia da UFMS e da Associação Brasileira de Alzheimer para atender pacientes com Parkinson e Alzheimer.

Gustavo explicou que o Projeto realiza atendimento fisioterápico de qualidade duas vezes na semana, que visa melhorar a parte motora e cognitiva do paciente. Os exercícios são orientados por acadêmicos de Fisioterapia, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

“Com o envelhecimento da população é comum aumentar a prevalência de doenças crônicas e degenerativas que não afetam apenas pacientes, e sim toda família e população. O Projeto tem cunho social muito importante, além do atendimento aos pacientes, o que proporciona uma melhora na qualidade de vida, nosso atendimento abrange também as famílias, ensinando como cuidar de seus familiares”, destacou.

Em seu discurso, Christofoletti ressaltou que o atendimento à população é gratuito, “entendemos que é função da faculdade fortalecer o atendimento do SUS (Sistema Único de Saúde), estamos de braços abertos para atender toda a população”, finalizou.

Veja Também

Comentários