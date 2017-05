Produto homeopático usado pelo Hospital Veterinário da UFMS diminui o estresse de cães e gatos

Agitação, estresse, mudança de comportamento e humor não são problemas que atingem apenas os humanos. Devido a uma série de fatores externos e cotidianos, os animais também estão propensos a sofrer com crises comportamentais, o que causa sofrimento ao bicho e desconforto aos donos.

Para casos como este, é indicado tratamento e a homeopatia é grande aliada, oferecendo solução sem efeito colateral. A linha sul-mato-grossense Sigo Pet desenvolveu o produto Calm Sigo, indicada para os casos de irritabilidade, estresse, medo e desvios de comportamento, entre outros problemas.

“O produto CalmSigo foi formulado para diminuir o estresse de cães e gatos. A vida moderna e o status de humanização dos pets impõem aos nossos amigos situações onde o estresse pode ocorrer, como quando ficam sozinhos em casa ou viajam conosco no carro, quando são expostos a comemorações com fogos, como ano novo e final de campeonato de futebol e até mesmo quando crianças nascem, pessoas viajam e pessoas vão embora. O Calm Sigo oferece tranquilidade aos pets, fazendo com que eles suportem essas situações de estresse com equilíbrio”, relata a médica veterinária e criadora da linha, Dra. Mônica Filomena Assis.

Essas mudanças de comportamento, muitas vezes são facilmente percebidas. Pode ser o latido exagerado do cão, a agressividade do gato, a destruição de objetos, a copofragia (ato de comer as fezes) e auto-mutilação, que pode aparecer com as lambidas constantes e excessivas nas patas, por exemplo. Ao notar esse comportamento, o dono do pet deve procurar orientação e tratamento veterinário.

“Os animais sofrem com isso, com certeza e a homeopatia pode equilibrar os animais, resultando em bem-estar para eles, benefício que se estende para as pessoas que estão perto deles”, avalia a Dra. Mônica.

O tratamento, que apesar de recomendado para cães e gatos, também pode ser aplicado em qualquer outro pet, como coelhos e até pássaros, desde que com acompanhamento veterinário, nestes casos.

“Os primeiros resultados em geral aparecem entre dois e cinco dias, depende muito de cada animal. É recomendável que o veterinário acompanhe o caso”, avalia Dra. Mônica.

Exemplo de resultado e uso bem-sucedido do Calm Sigo ocorreu no Hospital Veterinário da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), onde há utilização de produtos homeopáticos para alguns casos.

Ao receber um cachorro que, ao estranhar o ambiente e a ausência do dono, entrou em desespero e, agitado, não parava de latir por muito tempo, a veterinária residente Beatriz Crepaldi Aléssio utilizou o produto no cão e o resultado foi surpreendente.

“Ele estava muito agitado e latia sem parar, estranhou ficar longe do dono, então fui ao armário de medicamentos homeopáticos e vi o Calm Sigo. Ao utilizar nele, em menos de cinco minutos ele se acalmou e dormiu. Me surpreendi e chamei os outros residentes para verem o resultado”, comenta Beatriz.

A residente conta ainda que no curso, eles estudam a disciplina de homeopatia veterinária, onde por meio de palestra com a Dra. Mônica Assis, descobriu a linha Sigo e sua aplicabilidade.

“Foi uma experiência muito boa e com certeza vamos utilizar em outras oportunidades”, destaca a veterinária residente.

Sobre a SIGO – A marca conta atualmente com 12 produtos para pecuária, utilizados na mistura do alimento e que podem ser utilizados em bois, caprinos, ovinos, suínos, equinos, bubalinos e silvestres, na prevenção e tratamento de diarreias neonatais, sodomia, verminoses, mastite, carrapatos, moscas do chifre e bernes resistentes a aditivos químicos, problemas de casco e pele, verrugas e papilomatose, incremento para fertilidade e ainda para acabamento e cobertura da carcaça.

Já para os animais de estimação, são 13 produtos que atuam no trato de infecções urinárias, anemia, doença do carrapato, problemas cardíacos, ansiedade e excesso de latido dos cães, artrite, pulgas, doenças de pele, infecções, fraturas e lesões. A linha pode ser utilizada tanto em cães, quanto gatos.

